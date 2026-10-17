یک نفتکش نزدیک عربستان هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نهاد عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک نفتکش روز جمعه هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت.

این نهاد اضافه کرد که عملیات مذکور در ۶۸ مایل دریایی شمال شرق الجبیل واقع در عربستان به وقوع پیوسته است.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص اعلام نشده است.

به تازگی نیز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انفجار مهیب در ابرنفتکش بعد از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

یک فروند سوپر نفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار حادثه منجر به انفجار و آتش سوزی شدید شد.



این نفتکش با خاموش نمودن تمامی سامانه های موقعیت یاب و راداری، تلاش نمود با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست آمریکا از تنگه هرمز عبور کند.



نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.