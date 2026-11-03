به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان شامگاه سه‌شنبه در گردهمایی هیئات مذهبی شیراز با اشاره به نقش مجالس عزاداری در تقویت روحیه مقاومت گفت: نمی‌توان از اهمیت روضه و مجالس اهل‌بیت(ع) غافل شد و شایسته است این مجالس از فضاهای محدود فراتر رفته و در معابر و میدان‌های شهر نیز برگزار شوند.

وی با بیان اینکه صحنه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی نباید خالی بماند، افزود: اساس مقاومت و رمز پیروزی کشور و عملیات‌های جبهه مقاومت، توسل به اهل‌بیت(ع) و تمسک به ذکرهایی همچون «یا زهرا(س)» و «یا حسین(ع)» است.

روضه‌های فاطمی؛ پشتوانه معنوی جریان مقاومت

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس با اشاره به اهتمام شهید حاج قاسم سلیمانی به برگزاری مجالس روضه حتی در شرایط جنگی بیان کرد: حاج قاسم در هر نقطه‌ای از جبهه که حضور داشت، شب‌های شهادت در روستا و منزل مادری خود مجلس روضه برپا می‌کرد و سپس به میدان بازمی‌گشت.

محمدیان ادامه داد: این مجالس فرصتی برای تجدید قوا با توکل به اهل‌بیت(ع) است و مداحان، ذاکران و خادمان هیئات مذهبی در برگزاری و تداوم این محافل مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از پرداختن به مسائل انحرافی و حاشیه‌ای تصریح کرد: خونخواهی از خانه حضرت زهرا(س) آغاز شده است و از همه پرچمداران فرهنگی و مذهبی شیراز انتظار می‌رود با تمام توان برای برگزاری باشکوه مراسم فاطمیه اقدام کنند.

مراقب باشیم نیروهای تازه‌وارد از میدان خارج نشوند

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس با اشاره به ضرورت تبیین ادامه مسیر مقاومت و معرفی دشمن اصلی خاطرنشان کرد: باید اهمیت ایستادگی و شناخت دشمن را برای مردم تبیین کنیم تا مسیر مقاومت تا پیروزی کامل ادامه یابد.

محمدیان حفظ وحدت را از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و گفت: در شیراز حاشیه‌ها و مسائل انحرافی متعددی وجود دارد، اما توصیه اکید رهبر انقلاب، حفظ انسجام و وحدت است.

وی با تفکیک انتقاد سازنده از تخریب و توهین افزود: ممکن است درباره عملکرد دولت و مسئولان انتقادهای فنی و جدی وجود داشته باشد، اما انتقاد با توهین، انحراف و سوءاستفاده از احساسات مردم تفاوت دارد و نباید این مرزها نادیده گرفته شود.

محمدیان با اشاره به حضور بخشی از افرادی که پیش از شهادت رهبر شهید کمتر در صحنه‌های حمایت از نظام حضور داشتند، تأکید کرد: اکنون این افراد به میدان آمده‌اند و نباید با رفتارها و مواضع نادرست زمینه خانه‌نشینی دوباره آنها یا سوق دادنشان به سمت جریان مقابل را فراهم کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای محتوای برنامه‌های مذهبی گفت: سخنرانی‌ها و مداحی‌ها باید از محتوای غنی و اثرگذار برخوردار باشند و نیازها و دغدغه‌های نسل جوان و نوجوان را در نظر بگیرند.