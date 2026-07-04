خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روزهایی که فضای فرهنگی و مذهبی کشور رنگ و بوی حماسه و همبستگی در آئین های وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی به خود گرفته، هیئات مذهبی فارس بار دیگر در جایگاه اثرگذار خود در برگزاری مراسم نقشآفرینی میکنند.
همواره در بزنگاههای تاریخی هیئات مذهبی، محور حرکتهای معنوی و فرهنگی جامعه بودهاند، اینبار نیز با تکیه بر ظرفیتهای گسترده خود در شهرها و روستاهای استان، در حال آمادهسازی برای برگزاری برنامههایی هستند که جلوهای از همدلی، بصیرت و ارادت مردمی را به نمایش خواهد گذاشت.
در این میان، تأکید بر ضرورت حضور منسجم، برنامهریزیشده و پرشور هیئات مذهبی در این مراسم، نشاندهنده اهمیت جایگاه این نهادهای مردمی در تقویت انسجام اجتماعی و استمرار جریان فرهنگ عاشورایی در جامعه است.
فضای کشور رنگ و بوی عاشورا دارد
رضا محمدیان رئیس شورای هیئات مذهبی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از تلاش سخنرانان، مداحان، مسئولان هیئات مذهبی و خادمان حسینی در سراسر استان فارس گفت: هیئات مذهبی در ماههای گذشته با برگزاری باشکوه آیینهای عزاداری، جلوهای از عشق و ارادت مردم به حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشتند و بار دیگر نشان دادند که فرهنگ عاشورا همچنان محور وحدت و حرکت جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به حوادث ماههای اخیر ادامه داد: ملت ایران در ماههای گذشته روزهای سخت و سرنوشتسازی را پشت سر گذاشت؛ روزهایی که با شهادت جمعی از فرماندهان، شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت و در رأس آنان رهبر شهید انقلاب همراه شد و فضای کشور را رنگ و بوی عاشورایی بخشید.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان فارس افزود: با وجود همه این دشمنیها، ایستادگی ملت ایران، مجاهدت نیروهای مسلح، مقاومت مردم و هدایت جبهه مقاومت موجب شد دشمنان به اهداف خود دست پیدا نکنند و پرچم عزت و مقاومت همچنان برافراشته باقی بماند.
محمدیان با بیان اینکه آیینهای وداع با رهبر شهید صرفاً یک مراسم تشییع نیست، گفت: این وداع، رویدادی تاریخی، معنوی و ماندگار برای ملت ایران و همه آزادگان جهان خواهد بود؛ چرا که رهبر شهید بیش از سه دهه پرچمدار مقاومت، تبیینکننده فرهنگ اهلبیت (ع) و تربیتکننده نسل بزرگی از فرماندهان و مجاهدان جبهه مقاومت بود.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید ادامه داد: سادهزیستی، هوشمندی، مدیریت، تبیین صحیح معارف اهلبیت (ع) و اهتمام به گسترش فرهنگ عاشورا از ویژگیهای برجسته این شخصیت بزرگ بود و نحوه شهادت ایشان نیز برای بسیاری از مردم، یادآور مصائب و حوادث عصر عاشورا شد.
وحدت و حضور مردمی، رمز ماندگاری فرهنگ عاشوراست
رئیس شورای هیئات مذهبی فارس با تأکید بر اینکه ملت ایران امروز در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی قرار دارد، افزود: دشمنان جمهوری اسلامی با تکیه بر تفکر صهیونیستی و سیاستهای استکباری، سالهاست درصدد تضعیف جبهه مقاومت هستند، اما تجربه نشان داده است که ملت ایران با اتکا به فرهنگ عاشورا، این توطئهها را ناکام گذاشته است.
محمدیان گفت: رهبر شهید همواره نسبت به ماهیت واقعی رژیم صهیونیستی و جریان استکبار جهانی روشنگری میکرد و امروز نیز مسیر و اندیشه او به یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت، اقتدار و استمرار مقاومت در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
وی با اشاره به جایگاه هیئات مذهبی در تبیین فرهنگ عاشورا افزود: هیئات همواره در بزنگاههای تاریخی نقشآفرین بودهاند و امروز نیز باید با بصیرت، حضور مؤثر و روشنگری، رسالت تاریخی خود را در ادامه مسیر شهدای مقاومت ایفا کنند.
سهم خود را در بزرگداشت تاریخی رهبر شهید انقلاب ادا کنیم
رئیس شورای هیئات مذهبی استان فارس با دعوت از همه هیئات مذهبی برای حضور در آیینهای وداع با رهبر شهید گفت: از همه مسئولان هیئات، مداحان، سخنرانان، خادمان و عاشقان اهلبیت (ع) درخواست میکنم با تمام ظرفیت در مراسمهای تشییع و بزرگداشت رهبر شهید در تهران، قم، مشهد، شهرهای عراق و همچنین برنامههایی که در شهرهای مختلف از جمله شیراز برگزار میشود، حضور فعال داشته باشند.
محمدیان ادامه داد: کسانی که امکان حضور در آیینهای تشییع را ندارند، میتوانند با مشارکت در برنامههای پیشبینیشده در شهر محل سکونت خود، سهمی در بزرگداشت این حماسه تاریخی داشته باشند و فضای معنوی این روزها را پرشورتر از همیشه رقم بزنند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش همه فعالان هیئات مذهبی استان فارس تصریح کرد: امیدواریم همه خادمان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با بصیرت حسینی، غیرت حضرت عباس (ع) و تأسی به سیره حضرت زهرا (س)، همواره در مسیر دفاع از ارزشهای اسلام و آرمانهای اهلبیت (ع) ثابتقدم باشند و در دنیا و آخرت مورد عنایت پروردگار و اهلبیت عصمت و طهارت قرار گیرند.
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