به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، با اشاره به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: برخی سال‌هاست با طرح ادعاهای نادرست، ذهن نسل جوان را هدف قرار داده و چنین القا می‌کنند که اگر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ تسخیر نمی‌شد، اساساً اختلاف و دشمنی میان ایران و آمریکا شکل نمی‌گرفت؛ در حالی که واقعیت تاریخی خلاف این ادعاست.

وی با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران بیش از ۷۰ سال قدمت دارد، افزود: تسخیر لانه جاسوسی نه آغاز تقابل ایران و آمریکا، بلکه واکنشی در برابر دهه‌ها دخالت، تجاوز و چپاولگری این کشور بود.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: در آن مقطع، دولت ملی ایران سرنگون و محمدرضا پهلوی که از کشور خارج شده بود، با دخالت آمریکا مجدداً به قدرت بازگردانده شد؛ اتفاقی که زمینه‌ساز دهه‌ها استبداد، وابستگی و غارت منابع ملی ایران شد.

کلانتری ادامه داد: پس از این کودتا، انگلیس به حاشیه رفت و آمریکا به بازیگر اصلی مداخلات در ایران تبدیل شد. شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، همزمان با سفر معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ایران، از نخستین نشانه‌های تثبیت فضای استبدادی با حمایت آمریکا بود.

وی با اشاره به نقش آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در ایجاد و تقویت سازمان ساواک بیان کرد: این قدرت‌ها با همکاری یکدیگر مخوف‌ترین دستگاه امنیتی را برای سرکوب مردم ایران ایجاد کردند و فضای سنگینی از اختناق و دیکتاتوری بر کشور حاکم شد.

فهرست طولانی اقدامات ضدایرانی آمریکا پس از انقلاب

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با تأکید بر ضرورت بازخوانی مستمر تاریخ مداخلات آمریکا برای نسل جوان، تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اقدامات خصمانه آمریکا متوقف نشد و حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب، پشتیبانی از کودتاگران، حمایت از منافقین و گروه‌های تروریستی، پشتیبانی همه‌جانبه از رژیم بعث در جنگ تحمیلی، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، تحریم‌های گسترده اقتصادی، حمایت از آشوب‌ها و فتنه‌ها، ترور سردار شهید سلیمانی و سرقت دارایی‌های ملت ایران، بخشی از این اقدامات است.

وی افزود: در نهایت نیز آمریکا در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم به صورت مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران وارد اقدام نظامی شد؛ بنابراین طی بیش از هفت دهه، دشمنی این کشور با ملت ایران هیچ‌گاه متوقف نشده و همواره در قالب غارت منابع، تحریم، ترور و تجاوز نظامی ادامه داشته است.

کلانتری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر استمرار مبارزه با استکبار جهانی گفت: امروز دشمنی آمریکا با ملت ایران به مرحله‌ای رسیده که دیگر سیزدهم آبان تنها روز مبارزه با استکبار نیست، بلکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب، همه روزها و ساعات، ایام ایستادگی و مبارزه با شیطان بزرگ است.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مدیریت ایران بر تنگه هرمز خاطرنشان کرد: تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز، افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را باطل کرده و ضعف و ناتوانی قدرت‌هایی را نشان داده است که به جای اتکا به ملت خود، به قدرت‌های خارجی وابسته‌اند.

تفاوت احزاب آمریکایی در تاکتیک است، نه دشمنی با ایران

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج انتخابات اخیر آمریکا گفت: تحولات انتخاباتی این کشور و شکست حزب جمهوری‌خواه را باید در چارچوب پیامدهای جنگ و شکست‌های آمریکا در برابر ایران تحلیل کرد؛ به‌گونه‌ای که برخی تحلیلگران آمریکایی نیز صراحتاً این نتیجه را به قدرت ایران و پیامدهای جنگ مرتبط دانسته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه نباید نسبت به تغییر حزب حاکم در آمریکا دچار خوش‌بینی شد، افزود: احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران اشتراک نظر دارند و تفاوت اصلی آنها در شیوه و تاکتیک مقابله با ایران است.

کلانتری ادامه داد: یک جریان با ابزار جنگ نرم، مذاکره و فشار سیاسی و اقتصادی به دنبال تضعیف و از بین بردن جمهوری اسلامی است و جریان دیگر با رویکرد جنگ سخت و اقدام نظامی همین هدف را دنبال می‌کند؛ بنابراین تغییر دولت‌ها در آمریکا به معنای تغییر ماهیت دشمنی این کشور با ایران نیست.

وی با اشاره به راهبرد رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مقابله با تهدیدات دشمن اظهار کرد: تنها راه رسیدن به نقطه بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد ایران قوی و حرکت هرچه سریع‌تر در مسیر پیشرفت همه‌جانبه است.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) تأکید کرد: برای مأیوس کردن دشمن از هرگونه تعرض به جمهوری اسلامی، باید قدرت کشور را در چهار عرصه نظامی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی ارتقا دهیم تا دشمن نتواند از هیچ منفذی برای ضربه زدن به نظام و ملت ایران استفاده کند.