به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در شامگاه سه‌شنبه در اجتماع هیئت‌های مذهبی شیراز با اشاره به جایگاه مجالس اهل‌بیت(ع) در احیای معارف دینی گفت: اجتماع هیئت‌ها و موکب‌داران در آستانه ایام فاطمیه، فرصتی برای زنده نگه‌داشتن امر اهل‌بیت(ع) است و امام رضا(ع) نیز برای کسانی که معارف اهل‌بیت را در جامعه احیا می‌کنند، طلب رحمت کرده‌اند.

وی با اشاره به روایت امام رضا(ع) درباره احیای امر اهل‌بیت(ع) افزود: آن حضرت در پاسخ به این پرسش که چگونه امر اهل‌بیت احیا می‌شود، فرمودند سخنان ما را فرا بگیرید و به مردم آموزش دهید؛ چراکه اگر مردم زیبایی‌های کلام اهل‌بیت(ع) را بشناسند، از آنان پیروی خواهند کرد.

هیئت‌های مذهبی باید معارف ناب اهل‌بیت را ترویج کنند

امام جمعه شیراز با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی در حفظ و تقویت انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشته‌اند، گفت: موفقیت هیئت‌ها و موکب‌ها در این مسیر، به دلیل زنده نگه‌داشتن معارف اهل‌بیت(ع) است و سخنرانان این مجالس باید محور اصلی سخنان خود را بر آموزه‌های ائمه اطهار(ع) قرار دهند.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر ضرورت پرهیز از آمیختن معارف دینی با برداشت‌های نادرست و مطالب غیرضروری بیان کرد: انقلاب اسلامی چیزی جز اسلام ناب محمدی(ص) نیست و انقلابی‌گری به معنای افزودن مطالب نادرست به دین نیست؛ بلکه باید سخنان و سیره اهل‌بیت(ع) را همان‌گونه که هست برای مردم تبیین کرد.

وی ادامه داد: هیئت‌های مذهبی با زنده نگه‌داشتن سخنان امام صادق(ع)، امام باقر(ع) و دیگر ائمه اطهار(ع)، می‌توانند نقش اساسی خود را در احیای دین و تقویت هویت دینی جامعه ایفا کنند.

ایستادگی خانواده شهدا الگویی برای همراهی با راه امام حسین(ع) است

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به ایستادگی مردم در حوادث و جنگ ۴۰ روزه گفت: حضور مستمر مردم در میدان و پایداری خانواده‌های شهدا نشان می‌دهد که آنان خود را در برابر اهل‌بیت(ع) و شهدای این مسیر مسئول می‌دانند و نمی‌خواهند راهی را که با خون شهدا آغاز شده است، تعطیل کنند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به دیدار خود با خانواده یکی از شهدای جنگ ۴۰ روزه در شیراز گفت: بانوی سیده‌ای در شیراز شش نفر از اعضای خانواده خود را در این جنگ از دست داده بود، اما هنگامی که به دیدار او رفتم، دیدم تصاویر و روحیه این خانواده به ما برای ادامه مسیر انگیزه می‌دهد.

وی افزود: این بانوی بزرگوار با وجود داغ سنگین از دست دادن شش عضو خانواده، اعلام کرده بود که هر شب در مراسم برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی در میدان حضور پیدا می‌کند و هرگز این مسیر را ترک نخواهد کرد.

امام جمعه شیراز با اشاره به صبر و استقامت حضرت زینب کبری(س) در واقعه کربلا تصریح کرد: حضرت زینب(س) عزیزان بسیاری را در یک روز از دست داد، اما همچون سرو ایستادگی کرد. امروز نیز فرصت آن فراهم شده است که ملت ما از مرحله شعار «یا حسین» فراتر برود و در عمل با امام حسین(ع) همراه شود؛ چراکه یا حسین گفتن با با حسین بودن تفاوت دارد.

انسجام اجتماعی باید پیوست همه فعالیت‌های هیئت‌ها باشد

آیت‌الله دژکام با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و شرایط امسال کشور گفت: اگرچه ممکن است امسال برخی مجالس معمول برگزار نشود، اما می‌توان گفت همه مجالس عزاداری امسال، مجلس روضه بیت است؛ چراکه حضرت زهرا(س) همواره در مجالس اهل‌بیت حضور دارند و امروز نیز ملت ایران با احساس همراهی با شهدای خود، بر ادامه مسیر ایستادگی تأکید می‌کند.

وی با بیان اینکه مجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) باید به تبیین قیام و سیره آن حضرت منجر شود، افزود: مسئله اصلی امروز، پرداختن به حاشیه‌ها و اختلاف‌نظرهای جزئی نیست، بلکه باید قیام حضرت زهرا(س) به‌درستی تبیین شود تا مردم وظیفه خود را در این برهه تاریخی و بعثت آخرالزمانی به‌خوبی بشناسند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در فعالیت‌ها خاطرنشان کرد: همه فعالیت‌ها باید پیوست انسجام اجتماعی داشته باشد و امروز زمان پرداختن به اختلافات و کل‌کل‌های گذشته میان هیئت‌ها نیست؛ چراکه دشمن مشترکی در برابر ملت ایران قرار گرفته و باید توان و فریادها را متوجه دشمن کرد.

آیت‌الله دژکام در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در جامعه، ابراز امیدواری کرد که با تداوم ایستادگی ملت ایران، رزمندگان کشور در برابر دشمنان به پیروزی دست یابند.