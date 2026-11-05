به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله رحیمی شامگاه پنجشنبه در مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در شرق شیراز، با اشاره به ضرورت الگوبرداری از سیره اهل‌بیت(ع) گفت: انسان برای حرکت در مسیر درست زندگی و دستیابی به اهداف خود به الگوی فکری و عملی نیاز دارد و در این میان، حضرت زهرا(س) به عنوان الگویی ممتاز برای همه انسان‌ها معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) حضرت فاطمه(س) را سرور زنان جهان معرفی کرده‌اند، افزود: جایگاه شخصیتی حضرت زهرا(س) به اندازه‌ای والاست که پیامبر(ص) هنگام ورود ایشان به محضرشان، به استقبال می‌رفتند، دست ایشان را می‌بوسیدند و در جایگاه خود می‌نشاندند؛ رفتارهایی که بیانگر عظمت و منزلت آن بانوی بزرگوار است.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به ضرورت انتخاب الگو در زندگی بیان کرد: انسان‌ها برای حرکت در مسیر صحیح به الگو نیاز دارند و می‌توان الگوها را در سه سطح شامل الگوهای صادقین، الگوهای خاص و الگوهای اخص دسته‌بندی کرد.

رحیمی ادامه داد: قرآن کریم در معرفی الگوهای شایسته، انسان را به همراهی با صادقان دعوت می‌کند و در نمونه‌ای دیگر، حضرت آسیه را به عنوان زنی مؤمن در محیط زندگی فرعون معرفی می‌کند؛ اما در بالاترین مرتبه الگوسازی، خداوند پیامبر اکرم(ص) را اسوه حسنه معرفی کرده و پیامبر نیز حضرت فاطمه زهرا(س) را سرور زنان عالم دانسته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه حضرت زهرا(س) تنها الگویی برای زنان نیستند، گفت: سیره و شخصیت ایشان برای همه انسان‌ها، اعم از زن و مرد، الگو و راهگشاست و باید ابعاد مختلف زندگی آن حضرت را شناخت و در زندگی فردی و اجتماعی به کار بست.

بندگی و معنویت؛ نخستین درس از سیره حضرت زهرا(س)

این کارشناس دینی، بندگی خدا و معنویت را نخستین درس از زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) دانست و اظهار کرد: در شرایطی که دینداری و پایبندی به ارزش‌های دینی گاهی با تمسخر و قضاوت دیگران همراه می‌شود، سیره حضرت زهرا(س) به ما می‌آموزد که اصل و اساس زندگی باید بر بندگی خداوند استوار باشد.

رحیمی با بیان اینکه بندگی تنها به انجام برخی مناسک ظاهری محدود نمی‌شود، افزود: نماز، روزه، اطاعت از خداوند، انفاق، دستگیری از دیگران، خدمت به مردم و حضور در مجالس اهل‌بیت(ع) همگی جلوه‌هایی از بندگی هستند و انسان باید در همه ابعاد زندگی، رضایت الهی را در نظر داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه عبادت در زندگی حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: آن حضرت در محراب عبادت چنان به نماز و راز و نیاز با خداوند می‌ایستادند که آثار عبادت در وجود ایشان نمایان می‌شد؛ این شیوه تربیتی نیز در مکتب پیامبر اکرم(ص) شکل گرفته بود.

تمام حرکت‌های حضرت زهرا(س) برای رضای خدا بود

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به مجاهدت‌های حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت تصریح کرد: حضرت فاطمه(س) در دفاع از امیرالمؤمنین(ع) و صیانت از مسیر اسلام، از هیچ تلاشی دریغ نکردند و حتی با مراجعه به خانه مهاجران و انصار، آنان را به حمایت از ولایت و وفاداری به پیمان غدیر فراخواندند.

رحیمی با بیان اینکه دفاع از ولایت در سیره آن حضرت برخاسته از یک مسئولیت الهی بود، گفت: حضرت زهرا(س) برای منافع شخصی قیام نکردند، بلکه دغدغه اصلی ایشان حفظ مسیر صحیح امت اسلامی و جلوگیری از انحراف جامعه بود.



وی با اشاره به صبر و ایثار امیرالمؤمنین(ع) در آن مقطع تاریخی افزود: حضرت علی(ع) در میدان‌های نبرد برای خدا شمشیر می‌زدند و در شرایطی نیز که حفظ مصالح اسلام اقتضا می‌کرد، صبر و سکوت را انتخاب می‌کردند؛ همان‌گونه که حضرت زهرا(س) نیز در مسیر دفاع از حقیقت، وظیفه الهی خود را دنبال کردند.

اقامه نماز؛ محور اصلی بندگی در زندگی

رحیمی با تأکید بر اینکه نماز پایه و اساس بندگی است، اظهار کرد: نمی‌توان به بهانه پاک بودن دل یا دشواری روزه‌داری و انجام تکالیف دینی، نماز را کنار گذاشت؛ چراکه بندگی واقعی در عمل به دستورات الهی و پایبندی به واجبات معنا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اهتمام حضرت زهرا(س) و امام حسین(ع) به نماز افزود: در روز عاشورا نیز هنگامی که وقت نماز فرا رسید، امام حسین(ع) نماز را در اولویت قرار دادند و این موضوع نشان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز نباید ارتباط با خداوند را فراموش کرد.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز همچنین به خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس و اهتمام امام خمینی(ره) به نماز اشاره کرد و گفت: در شرایطی که فرماندهان در حال ارائه گزارش‌های جنگ بودند، امام خمینی(ره) برای اقامه نماز آماده شدند؛ زیرا هدف از همه مجاهدت‌ها و تلاش‌ها، برپایی دین و حفظ ارزش‌های الهی است.

دستگیری از نیازمندان و تربیت دینی فرزندان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روحیه بخشندگی حضرت زهرا(س) بیان کرد: آن حضرت در زندگی خود همواره به نیازمندان توجه داشتند و حتی در شرایطی که خود به امکانات محدودی دسترسی داشتند، دیگران را بر خود مقدم می‌دانستند.



رحیمی با تأکید بر اینکه انفاق و کمک به نیازمندان باید به یک فرهنگ پایدار در جامعه تبدیل شود، به روایتی از زندگی مرحوم مرشد چلویی اشاره کرد و گفت: درسی که از این روایت می‌توان گرفت، این است که بی‌توجهی به نیازمندان و محرومان می‌تواند برکت را از زندگی انسان دور کند و دستگیری از دیگران، زمینه‌ساز خیر و برکت در زندگی است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به تربیت دینی فرزندان خاطرنشان کرد: اگر والدین خواهان عاقبت‌به‌خیری فرزندان خود هستند، باید پیش از تأمین نیازهای مادی، بندگی خدا، نماز و سجده را به آنان آموزش دهند؛ چراکه تربیت دینی با رفتار و عمل والدین شکل می‌گیرد و نمی‌توان بدون پایبندی عملی به ارزش‌های الهی، انتظار تربیت نسلی مؤمن و متعهد داشت.