به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم دهه دوم فاطمیه از سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه به مدت چهار روز در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) در شیراز برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در نخستین شب این مراسم، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، حجت‌الاسلام والمسلمین قبله سخنرانی و فتح‌اللهی مداحی و عزاداری خواهد کرد که این برنامه همزمان با نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.

برای شامگه چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق به ایراد سخنرانی می‌پردازد و نگهبان مداحی و عزاداری این مراسم را بر عهده خواهد داشت.

در سومین شب، شامگاه پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، حجت‌الاسلام حسین‌آبادی سخنرانی و قرائت دعای کمیل را بر عهده دارد و حاج محمود گرچی نیز به مداحی و عزاداری می‌پردازد.



همچنین جمعه ۲۲ آبان‌ماه، مراسم قرائت خطبه فدکیه با سخنرانی و قرائت حجت‌الاسلام حسین‌آبادی از ساعت ۸ صبح برگزار می‌شود.



لازم به ذکر است تمامی این مراسم در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد.