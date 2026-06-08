به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان شامگاه دوشنبه در گردهمایی سالانه هیئتهای مذهبی شیراز با اشاره به جایگاه معنوی ایام محرم و صفر اظهار کرد: ماههای محرم و صفر فرصتی برای تجدید عهد با امام حسین(ع) و تداوم مسیر نوکری اهلبیت(ع) است و هیئتها باید این فرصت را برای تربیت معنوی و فکری جامعه غنیمت بشمارند.
وی با بیان اینکه هیئتهای مذهبی در طول سال محل خدمت و فعالیتهای مستمر هستند، افزود: بسیاری از فعالان هیئتی ۱۱ ماه سال را برای برگزاری باشکوه مراسم محرم تلاش میکنند و این مسیر، مسیر عشق، اخلاص و ماندگاری در خیمه امام حسین(ع) است.
محمدیان با اشاره به نقش مسئولان هیئتها در مدیریت اجتماعات مذهبی گفت: مسئول هیئت در خط مقدم اداره این جریان فرهنگی قرار دارد و باید با صبر، تدبیر و مدیریت صحیح، اختلافات و مشکلات را مدیریت کند تا فضای معنوی هیئتها حفظ شود.
وی با تقدیر از حمایتهای مسئولان شهری و استانی از برنامههای مذهبی افزود: همکاری دستگاههای مختلف از جمله شهرداری، شورای اسلامی شهر، امام جمعه و نیروی انتظامی در برگزاری مراسم مذهبی قابل تقدیر است و این همراهی، زمینهساز برگزاری باشکوهتر آیینهای عزاداری در شهر شیراز شده است.
رئیس هیئتهای مذهبی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ شأن مراسم عزاداری گفت: هیئتها باید علاوه بر شور حسینی، به شعور و بصیرت دینی نیز توجه داشته باشند و در مسیر تربیت جوانان مؤمن، انقلابی و آگاه گام بردارند.
وی افزود: امروز هیئتهای مذهبی باید در برابر جنگ نرم و تحولات فرهنگی نقشآفرین باشند و با تقویت روحیه استقامت، صبر و بصیرت، نسل جوان را برای مواجهه با چالشهای جامعه آماده کنند.
محمدیان همچنین با اشاره به اهمیت نظم، امنیت و رضایتمندی مردم در برگزاری مراسمها تصریح کرد: رعایت نکات ایمنی، همکاری با دستگاههای اجرایی و حفظ آرامش محلات از ضروریات برگزاری هیئتهای مذهبی است.
وی در پایان تأکید کرد: هیئتهای مذهبی میراث گرانبهای فرهنگ عاشورا هستند و باید این مسیر با اخلاص، خدمترسانی و دوری از حاشیهها ادامه یابد تا این جریان فرهنگی اثرگذارتر از گذشته در جامعه نقشآفرینی کند.
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