فارس سراسر «یا حسین» شد؛ خیز ۵ هزار هیئت برای برپایی عزای سیدالشهدا(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استانها: با فرارسیدن ماه محرم، استان فارس بار دیگر رنگ و بوی حسینی به خود گرفته و کوچهها، خیابانها، مساجد، حسینیهها و هیئتهای مذهبی در جایجای این استان پهناور با سیاهپوش شدن و نصب بیرقهای عزا، خود را برای میزبانی از عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آماده کردهاند.
از نخستین شبهای محرم، نوای روضه، مرثیه و نوحهخوانی در شهرها و روستاهای فارس طنینانداز شده و مردم با حضور گسترده در مجالس عزاداری، عشق و ارادت خود را به مکتب عاشورا به نمایش گذاشتهاند.
محرم در فارس تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی مردم این دیار به شمار میرود.
استانی که از دیرباز به عنوان یکی از پایگاههای مهم فرهنگ دینی و آیینهای مذهبی کشور شناخته شده و هر ساله با مشارکت گسترده مردم، هیئتهای مذهبی، مساجد و تشکلهای مردمی، جلوهای باشکوه از فرهنگ عاشورایی را به نمایش میگذارد.
هیئتهای مذهبی فارس علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری، در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و خدماترسانی نیز نقشآفرینی میکنند و در ایام محرم به کانونهای همدلی، مواسات، کمکهای مؤمنانه و فعالیتهای مردمی تبدیل میشوند.
حضور چشمگیر نوجوانان و جوانان در مراسمهای مذهبی، فعالیت گسترده هیئتهای بانوان و استقبال خانوادهها از برنامههای فرهنگی و معرفتی، از ویژگیهای برجسته محرم امسال در استان فارس به شمار میرود؛ موضوعی که نشاندهنده جایگاه ریشهدار فرهنگ عاشورا در میان نسلهای مختلف مردم این استان است.
فعالیت ۵ هزار هیئت مذهبی در استان فارس
بر اساس آمار موجود، بیش از پنج هزار هیئت مذهبی در سراسر استان فارس فعالیت دارند که از این تعداد بیش از ۶۰۰ هیئت مذهبی در شهر شیراز مستقر هستند.
این هیئتها در دهه نخست محرم با اجرای برنامههای متنوع مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، میزبان عزاداران حسینی خواهند بود.
همچنین بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ مسجد، حسینیه، تکیه و اماکن مذهبی در نقاط مختلف استان فارس ظرفیت میزبانی از عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) را فراهم کردهاند؛ ظرفیتی گسترده که زمینه برگزاری باشکوه آئینهای عاشورایی را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب این استان فراهم آورده است.
پراکندگی گسترده هیئتهای مذهبی در شهرستانهای مختلف فارس سبب شده است که در شهرها و روستاهای استان، مراسمهای متنوعی با حضور علما، روحانیون، سخنرانان و مداحان اهلبیت (ع) برگزار شود.
جهاد تببین رکن اصلی منبرهای محرمی فارس
شیراز به عنوان سومین حرم اهلبیت (ع) در ایران اسلامی نیز همچون سالهای گذشته کانون اصلی بسیاری از برنامههای مذهبی و عزاداری محرم خواهد بود و میزبان خیل عظیمی از عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
آئینهای عزاداری محرم در فارس تنها به برگزاری مجالس روضه و سوگواری محدود نمیشود؛ بلکه سنتهای دیرینه و مردمی این استان از جمله دستهجات سینهزنی و زنجیرزنی، اطعام حسینی، مراسم ویژه در بقاع متبرکه و برنامههای فرهنگی و معرفتی در مساجد و هیئتها، جلوهای ویژه به این ایام بخشیده است.
بسیاری از هیئتهای مذهبی نیز با اجرای برنامههای جهاد تبیین، فعالیتهای اجتماعی و خدمات مؤمنانه، پیام نهضت عاشورا را در متن جامعه جاری میسازند.
محرم امسال در کدام هیئتهای فارس شرکت کنیم؟
همزمان با آغاز دهه نخست محرم، دهها هیئت مذهبی در نقاط مختلف فارس برنامههای عزاداری خود را آغاز کردهاند. در ادامه تعدادی از هیئتهای شاخص استان که هر ساله میزبان عزاداران حسینی هستند، به این شرح است:
کانون رهپویان وصال شیراز
سخنران: حجتالاسلام انجوی نژاد
مداحان: کربلایی سیدحجت بحرالعلومی از مشهد مقدس ، کربلایی محمدجواد توحیدی
زمان: دوشنبه، ۲۵ خرداد الی جمعه ۵ تیر | همراه با نماز مغرب و عشاء
مکان: شیراز خیابان شهید فرزدقی، باغ جنت
موکب سیدالشهدا(ع) شیراز
سخنرانان: شیخ علی سقاچی (رئیس ستاد اقامه نماز استان فارس) ، شیخ محمدباقر ولدان ( مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس) ، شیخ حسین ملک مکان (رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس)
روضه خوانی :محمد جعفر ستاری
زمان: دوشنبه ۲۵ خردادماه از ساعت ۲۱ به مدت ۱۳ شب
مکان: شیراز - بلوار تخت جمشید - نبش کوچه یک
موکب عزیزم حسین (ع) شیراز
سخنران:حجتالاسلامجمالزاده
مداحان: میثم توتونچی و محمدحسینرنجبری -
زمان : از ۲۵ خرداد تا ۴ تیر ، به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰
مکان: شیراز، بلوارشهیدچمران -جنبپلشهیدمویدی
هیئت مصباح الهدی شیراز
سخنران : حجت الاسلام کیخا
مداحان : کربلائی بهنام زارع ، کربلائی عبدالرحمن دانشجو ، کربلائی حسین دهقان
زمان: دوشنبه ٢۵ خرداد ساعت ٢٠:٣٠
مکان: میدان احمدی مسجد خاتم الانبیا(ص)
هیئت انصار الشهدا
سخنرانان : ایت الله دژکام ، حجتالاسلام والمسلمین محمودی ، حجتالاسلام والمسلمین ولدان
مداح: حاج رسول مومنی
زمان: دوشنبه ۲۵ خرداد به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۰:۰۰
مکان: چهارراه غدیر، مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس
هیئت متوسلین به حضرت ابوالفضل(ع)
سخنران : حجت الاسلام صفری
روایتگری : حاج اصغر آسیابان
مداحان: حاج حسن مهربانفر ، کربلایی سید ابراهیم سعیدیان ، کربلایی جاسم عباسی
زمان: از یکشنبه ۲۴خرداد ماه به مدت ۱۲ شب ساعت ۲۰
مکان: بلوار عدالت جنوبی کوچه۴۷ مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام
هیئت محبین اهل بیت (ع) دانشگاه شیراز
سخنران: آیت الله حاج شیخ علی رضایی تهرانی(از مشهد مقدس)
مداحان: حاج علیرضا شهبازی ، حاج مهدی کریم پور
زمان: دوشنبه ۲۵ خرداد الی جمعه ۵ تیرماه همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء
مکان: کوی ارم، مسجد جامع دانشگاه شیراز
هیئت مدینه النبی(ص) شیراز
سخنران: حجت الاسلام عبودی
مداح: امیر محمدی
زمان: دوشـنبه ۲۵ خرداد ماه به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۰:۳۰
مکان: بلوار امیرکبیر کوچه ۶ دبیرستان شاهد خوانساری
محرم امسال در فارس نیز با تکیه بر سنتهای اصیل عزاداری، حضور گسترده مردم و مشارکت فعال هیئتهای مذهبی، جلوهای از وحدت، همبستگی اجتماعی و تجدید عهد با آرمانهای نهضت عاشورا را به نمایش گذاشته است؛ نهضتی که همچنان الهامبخش ملت ایران در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و معنوی است.
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