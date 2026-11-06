خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای تکراری عبور نفت به صورت عادی از تنگه هرمز

منبع تکذیبیه: رسانه انگلیسی

*سرعت تکذیب دو روز

-بسته شدن آسمان عراق

منبع تکذیبیه: مرکز اطلاع رسانی عراق

*سرعت تکذیب: سه ساعت

-حذف کالابرگ ۳۰تا۴۰ میلیون نفر

منبع تکذیبیه: دولت

*سرعت تکذیبیه: یک ساعت

-وفات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

منبع تکذیبیه: صدا و سیما

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-تحریف سخنان آقای قائم پناه در رشت

منبع تکذیبیه: نهاد ریاست جمهوری

*سرعت تکذیب: دو ساعت

-ادعای روزنامه نیویورک تایمز درباره برنامه ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی

منبع تکذیبیه :کمیسیون امنیت ملی

*سرعت تکذیب: یک روز

-ادعاهای گروسی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران

منبع تکذیبیه: رئیس سازمان انرژی اتمی

*سرعت تکذیب: دو روز