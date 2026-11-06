خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ادعای تکراری عبور نفت به صورت عادی از تنگه هرمز
منبع تکذیبیه: رسانه انگلیسی
*سرعت تکذیب دو روز
-بسته شدن آسمان عراق
منبع تکذیبیه: مرکز اطلاع رسانی عراق
*سرعت تکذیب: سه ساعت
-حذف کالابرگ ۳۰تا۴۰ میلیون نفر
منبع تکذیبیه: دولت
*سرعت تکذیبیه: یک ساعت
-وفات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
منبع تکذیبیه: صدا و سیما
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-تحریف سخنان آقای قائم پناه در رشت
منبع تکذیبیه: نهاد ریاست جمهوری
*سرعت تکذیب: دو ساعت
-ادعای روزنامه نیویورک تایمز درباره برنامه ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی
منبع تکذیبیه :کمیسیون امنیت ملی
*سرعت تکذیب: یک روز
-ادعاهای گروسی درباره فعالیتهای هستهای ایران
منبع تکذیبیه: رئیس سازمان انرژی اتمی
*سرعت تکذیب: دو روز
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