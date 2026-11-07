به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر صبح شنبه در حاشیه این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: امروز استان ولایت‌مدار بوشهر میزبان شهدای خوش‌نامی است که رهروان راستین طریق حضرت فاطمه زهرا (س) هستند و ورود پیکر این شهیدان در ایام فاطمیه، مایه فخر، مباهات و نزول برکات الهی است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با اشاره به پیام شهدا افزود: حفظ آرمان‌ها، ارزش‌ها، تمامیت ارضی، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان و متجاوزان، پیام همیشگی شهداست. استقبال پرشور مردم از این شهیدان نیز نشان‌دهنده وفاداری آنان به راهی است که شهدا ترسیم کردند و بر پایه آموزه‌های دینی و هدایت‌های مقام معظم رهبری اسلامی ادامه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر درباره پیام حضور شهدا برای آمریکا و دشمنان متجاوز تصریح کرد: به اعتقاد ما، شکست آمریکا و ایادی استکبار از منطقه خلیج فارس به قلب این کشور کشیده شده و شکست‌های آنان ادامه خواهد داشت.

صفایی بوشهری ادامه داد: این روند، آغاز شکست‌های پیاپی است و سرنوشت آمریکا را از هم‌پاشیدگی می‌دانیم؛ وعده‌ای که رهبر شهیدمان مطرح کردند و رهبر عزیزمان نیز پیام‌آور آن هستند.

وی با تأکید بر اینکه مردم ایران انتقام خون رهبر شهید و شهدا را مطالبه می‌کنند، گفت: مردم در برابر آمریکا کوتاه نخواهند آمد و تا زمانی که شرایط ملت ایران از سوی این کشور پذیرفته نشود، در عرصه مقاومت و مقابله با آمریکا مصمم خواهند بود.

در این آیین، جمعی از مردم و مسئولان استان با حضور در فرودگاه بین‌المللی بوشهر، با ادای احترام به پیکرهای مطهر شهدا، یاد و خاطره ایثارگری رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.