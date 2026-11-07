به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دیسک کمر از آن دردهایی است که کار روزمره را سخت می‌کند؛ نشستن پشت میز، رانندگی در ترافیک تهران یا حتی خم شدن برای بستن بند کفش. خبر خوب این است که بسیاری از کسانی که دیسک کمر دارند، بدون جراحی و با یک دوره درمان درست بهتر می‌شوند و فیزیوتراپی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های همین درمان است. در این مطلب اول می‌گوییم فیزیوتراپی دیسک کمر چه کاری انجام می‌دهد و چه زمانی باید پیش از آن به پزشک سر زد. بعد شش مرکز فیزیوتراپی دیسک کمر در تهران را با آدرس، شماره تماس و خدماتی که خودشان اعلام کرده‌اند معرفی می‌کنیم.

فیزیوتراپی دیسک کمر تهران؛ معرفی ۶ مرکز با آدرس و تلفن

ترتیب مراکز بر اساس موقعیت در شهر (از شمال به شرق) است و به معنای رتبه‌بندی نیست. سوابق و خدمات هر مرکز طبق اعلام سایت رسمی خود آن مرکز آمده است. پیش از مراجعه تماس بگیرید و وقت بگیرید.

۱. کلینیک فیزیوتراپی زعفرانیه

این کلینیک در شمال تهران است و دکتر پرهام پارسانژاد و دکتر راحیل مرادی در سایت آن به‌عنوان فیزیوتراپیست معرفی شده‌اند. صفحه درمان دیسک کمر این مرکز روی میانسالان و سالمندان تمرکز دارد و از برنامه‌ای تدریجی و کم‌فشار حرف می‌زند که با ارزیابی جسمی شروع می‌شود و آموزش عادت‌های درست روزمره هم بخشی از آن است. درمان دیسک گردن، سیاتیک و تنگی کانال نخاعی هم در خدماتش آمده و ورزش درمانی، منوال تراپی، سوزن خشک، تکارتراپی، لیزر، مگنت تراپی و شاک ویو از روش‌های اعلام‌شده آن است.

آدرس: تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، بین مرکز تجاری پالادیوم و خیابان پسیان، نبش کوچه شیرین، ساختمان پزشکان ۱۰۴، طبقه سوم

شماره تماس: ۰۲۱۲۶۸۰۵۵۶۴ و ۰۲۱۲۶۲۰۱۳۱۶ (نوبت‌دهی)

واتس‌اپ: ۰۹۳۳۷۵۱۲۶۴۷

روزهای کاری: شنبه تا پنجشنبه؛ تعطیلات رسمی تعطیل است

۲. کلینیک فیزیوتراپی شفامهر (ونک)

شفامهر زیر نظر ناصر معصومی گودرزی، متخصص فیزیوتراپی با شماره نظام پزشکی ف-۱۷۵۰، کار می‌کند. طبق سایت مرکز، او بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارد و مربی آموزشی دانشکده‌های توانبخشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و علوم بهزیستی بوده است. کشش الکتریکی کمر و گردن، منوال تراپی برای گرفتگی دیسک کمر، لیزر کم‌توان و پرتوان، مگنت تراپی، اولتراسوند و شاک ویو در خدمات این مرکز دیده می‌شود. شفامهر اعلام کرده با بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و بسیاری از بیمه‌های تکمیلی قرارداد دارد.

آدرس: تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان حقانی، نرسیده به جهان کودک، جنب بیمه البرز، پلاک ۶۷، واحد ۱۶

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۶۳۸۸۱ و ۰۹۱۹۳۰۹۲۸۳۹

ساعت کاری: ۱۰ صبح تا ۷ عصر

۳. کلینیک فیزیوتراپی سایا (ولیعصر، توانیر)

سایا در ابتدای خیابان توانیر و نزدیک خیابان ولیعصر است. در معرفی تیم این مرکز، دکتر هادی همتایی با مدرک دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی، دکتر شقایق گنجانی در جایگاه مدیر کلینیک و دکتر سوده زندی و دکتر ماریه میرزاپور به‌عنوان فیزیوتراپیست آمده‌اند. سایا بخشی جدا برای درمان دیسک کمر و گردن دارد و می‌گوید تأکیدش روی ورزش‌های درمانی و آگاه کردن بیمار است؛ یعنی بیمار بداند چرا باید بعضی کارها را انجام بدهد و از بعضی حرکت‌ها دوری کند. این رویکرد برای دیسک کمر که احتمال برگشت درد در آن کم نیست، به کار می‌آید.

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان توانیر، ساختمان پزشکان شماره ۴، طبقه اول

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۷۳۲۸۸ و ۰۲۱۸۸۷۷۵۴۱۰

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ تا ۱۹؛ پنجشنبه ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰

سه مرکزی که تا اینجا معرفی شد در شمال و مرکز شهر هستند و سه مرکز بعدی بیشتر به غرب و شرق تهران نزدیک‌اند. در درمان دیسک که معمولاً هفته‌ای چند جلسه دارد، نزدیک بودن مرکز به خانه یا محل کار کمک می‌کند درمان نیمه‌کاره نماند. پس اگر هیچ‌کدام از این شش مرکز به محله شما نزدیک نیست، فهرست کامل‌تری از مراکز فیزیوتراپی تهران را ببینید و نزدیک‌ترین گزینه را پیدا کنید.

۴. کلینیک فیزیوتراپی و استئوپاتی شایان (جلال آل احمد)

شایان در بزرگراه جلال آل احمد است و در سایتش خود را مرکز فیزیوتراپی و استئوپاتی معرفی می‌کند. برای کمردرد ناشی از فتق دیسک و سیاتیک، از ترکیب منوال تراپی، ورزش درمانی و کشش مکانیکی ستون فقرات نام برده و تنس، اولتراسوند، لیزر کم‌توان، سوزن خشک و مگنت تراپی را هم در فهرست روش‌هایش آورده است. این مرکز از مراجعه‌کنندگان خواسته MRI، عکس رادیولوژی و نوار عصب و عضله را همراه بیاورند. مراجعه حضوری فقط با وقت قبلی انجام می‌شود.

آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بعد از خیابان شهرآرا (آرش مهر)، پلاک ۲۸، طبقه همکف، واحد ۲

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۲۸۳۲۳۴ و ۰۹۱۰۹۳۸۸۱۴۶

ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه، ۹:۳۰ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۹

۵. کلینیک فیزیوتراپی دکتر مهدی احمدی (مرزداران و شریعتی)

این کلینیک دو شعبه دارد و برای ساکنان غرب تهران و محدوده قلهک گزینه نزدیکی است. سایت مرکز، دکتر مهدی احمدی را با عنوان فوق دکترای فیزیوتراپی معرفی کرده و از سابقه او به‌عنوان فیزیوتراپیست تیم ملی والیبال در چند مسابقه بین‌المللی نام برده است. تمرکز اعلام‌شده مرکز روی ستون فقرات، آسیب‌های ورزشی و درمان غیرجراحی دیسک است و لیزر پرتوان، شاک ویو، مگنت تراپی، تکارتراپی، اولتراسوند، جریان‌های تنس و تداخلی و منوال تراپی در فهرست روش‌هایش دیده می‌شود. این مرکز در کنار فیزیوتراپی از روش‌های طب شرقی هم استفاده می‌کند و طبق سایتش مشاوره رایگان دارد.

شعبه مرزداران: تهران، بلوار مرزداران، غرب پل یادگار، روبه‌روی ۳۵ متری لاله، ساختمان نگین آسمان، بلوک B، طبقه دوم، واحد ۷

شعبه شریعتی: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پایین‌تر از یخچال، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵، پلاک ۱۴۳۷، طبقه همکف، واحد ۴

شماره تماس (هر دو شعبه): ۰۹۳۳۲۶۷۸۷۲۲

۶. فیزیوتراپی ورزشی باران سلامت (تهرانپارس)

باران سلامت در شرق تهران است و مدیریت آن را کسری حسین‌زاده، فیزیوتراپیست، بر عهده دارد. طبق معرفی سایت مرکز، او از سال ۱۳۸۲ کار حرفه‌ای را شروع کرده، دوره‌های منوال تراپی، فیزیوتراپی ورزشی و سوزن خشک را در ایران و چین گذرانده و بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ فیزیوتراپیست تیم‌های ملی کاراته و ووشو بوده است. این مرکز صفحه جداگانه‌ای برای فیزیوتراپی دیسک کمر دارد و تخت کشش، درمان دستی، سوزن خشک، بیوفیدبک، تمرین درمانی و مگنت تراپی را در خدماتش آورده است.

آدرس: تهران، تهرانپارس، خیابان رشید، روبه‌روی خیابان ۱۴۶، جنب باشگاه ورزشی آهن‌نورد

شماره تماس: ۰۲۱۷۷۷۴۴۹۱۱ و ۰۲۱۷۷۲۹۸۰۰۵

پیش از شروع درمان در هر مرکز، این چهار نکته را بپرسید

۱. ارزیابی پیش از درمان: مرکز خوب بدون معاینه و دیدن مدارک، دستگاه وصل نمی‌کند. MRI، عکس رادیولوژی و نامه پزشک را همراه داشته باشید.

۲. مدرک درمانگر: فیزیوتراپیست باید شماره نظام پزشکی داشته باشد. این شماره برای فیزیوتراپیست‌ها با حرف «ف» شروع می‌شود و در سامانه جست‌وجوی اعضای سازمان نظام پزشکی قابل بررسی است.

۳. سهم ورزش درمانی: بپرسید چه بخشی از هر جلسه به تمرین می‌گذرد و آیا برنامه تمرین در خانه هم می‌دهند. مرکزی که فقط دستگاه وصل می‌کند، جای سؤال دارد.

۴. بیمه: فیزیوتراپی دیسک چند جلسه طول می‌کشد و هزینه‌اش جمع می‌شود. پیش از جلسه اول بپرسید مرکز با بیمه پایه و تکمیلی شما قرارداد دارد یا نه.

جمع‌بندی

فیزیوتراپی دیسک کمر وقتی بهترین نتیجه را می‌دهد که با تشخیص درست شروع شود، بیشتر به تمرین و اصلاح حرکت تکیه کند تا فقط دستگاه، و تا پایان دوره ادامه پیدا کند. این شش مرکز می‌توانند نقطه شروع جست‌وجوی شما باشند، اما پیش از مراجعه حتماً تماس بگیرید و از درست بودن آدرس و ساعت کاری مطمئن شوید.

آدرس، شماره تماس و خدمات مراکز در ۵ آبان ۱۴۰۵ با سایت رسمی هر مرکز تطبیق داده شده است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.