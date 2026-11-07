به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز شنبه ۱۶ آبان میهمان استقلال خوزستان خواهد بود. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در شرایطی به مصاف حریف اهوازی خود می‌روند که پس از ناکامی روز گذشته پرسپولیس در کسب پیروزی، فرصت دارند با کسب سه امتیاز این مسابقه فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهند. بر اساس آخرین تمرینات و شرایط بازیکنان استقلال، حبیب فرعباسی بار دیگر به عنوان مرد شماره یک آبی‌پوشان در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت و از ابتدا درون دروازه تیمش می‌ایستد. در خط دفاع، عارف آقاسی و سامان فلاح زوج قلب خط دفاعی استقلال را تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه رستم آشورماتوف هنوز به آمادگی کامل نرسیده است، روزبه چشمی بار دیگر در پست مدافع میانی به میدان خواهد رفت. در جناح راست خط دفاعی، صالح حردانی کاپیتان دوم استقلال بازی می‌کند و حسین گودرزی نیز در سمت چپ خط دفاعی قرار خواهد گرفت تا ترکیب خط دفاعی آبی‌پوشان برای این مسابقه مشخص شود. در میانه میدان، امیرمحمد رزاقی‌نیا در کنار جلال‌الدین ماشاریپوف وظیفه بازی‌سازی و سازماندهی حملات استقلال را بر عهده خواهند داشت. یاسر آسانی، یکی از مهره‌های تأثیرگذار استقلال در فصل جاری، در جناح راست خط حمله به میدان می‌رود و در غیاب علیرضا کوشکی که به دلیل مصدومیت نمی‌تواند تیمش را همراهی کند، اسماعیل قلی‌زاده در سمت چپ خط حمله قرار خواهد گرفت. سعید سحرخیزان نیز به عنوان مهاجم نوک، وظیفه گلزنی برای آبی‌پوشان را بر عهده خواهد داشت. بر این اساس، ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار مقابل استقلال خوزستان به شرح زیر خواهد بود: حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، روزبه چشمی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، جلال‌الدین ماشاریپوف، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.