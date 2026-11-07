مصطفی میرعمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی گفت: با وجود شایستگی کشتی‌گیران تیم نتوانست موفقیت و قهرمانی سال گذشته را تکرار کند. این نتیجه باید جدی گرفته شود؛ چراکه برخی ضعف‌های فنی در این مسابقات آشکار شد که اگر برای رفع آن‌ها اقدام نشود در سال‌های آینده هزینه بیشتری به کشتی ایران تحمیل خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت جوان‌گرایی در کشتی ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته هشدار داده بودم که قهرمانی ۲۰۲۵ نباید ما را از واقعیت‌های پیش رو غافل کند. تیم‌های مطرح جهان پس از المپیک وارد مرحله جوان‌گرایی می‌شوند و کشتی‌گیران جوان آن‌ها در فاصله سه‌ساله تا المپیک پخته‌تر و باتجربه‌تر خواهند شد. متأسفانه ورود جوانان و استعدادهای تیم‌های پایه به ترکیب بزرگسالان همچنان با موانعی روبه‌روست.

پیشکسوت کشتی آزاد ادامه داد: شرایط در سال ۲۰۲۷ دشوارتر خواهد شد؛ چراکه نفرات اول تا پنجم رقابت‌های جهانی نیز در مسیر کسب سهمیه المپیک قرار می‌گیرند و رقابت برای حضور در لس‌آنجلس جدی‌تر می‌شود. رقبای امروز ما با تجربه بیشتری بازخواهند گشت و باید دید آیا ما برای آن روز آماده هستیم یا خیر.



میرعمادیان با اشاره به تغییر تابعیت و حضور کشتی‌گیران روس در ترکیب تیم‌های ملی دیگر گفت: حدود ۳۰ کشتی‌گیر عنوان‌دار المپیک و جهان روسیه اکنون در ترکیب تیم‌های ملی کشورهای دیگر حضور دارند و بخشی از این جابه‌جایی قدرت را امسال نیز دیدیم. البته رازامبک جمالوف، قهرمان المپیک ازبکستان و چرمِن والیف، قهرمان جهان سال گذشته از آلبانی، به دلیل مصدومیت غایب بودند. رقابت امروز ایران فقط با نام و پرچم کشورها نیست، بلکه با مجموعه‌ای از قهرمانان باتجربه و عنوان‌دار روبه‌رو هستیم که به ترکیب رقبا اضافه شده‌اند. آنالیز این کشتی‌گیران، شناخت پیشینه و بررسی شیوه مبارزه آن‌ها باید در اولویت کادر فنی قرار بگیرد.



یک سرمربی در ۳ رویداد سنگین حضور داشت

این پیشکسوت کشتی آزاد در ادامه با انتقاد از شرایط کادر فنی و ناهماهنگی‌ها در کنار تشک عنوان کرد: حضور سرمربی در سه رویداد سنگین و متوالی، از جمله بازی‌های آسیایی ناگویا، مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال و جهانی بزرگسالان، به‌طور طبیعی نیازمند فرصتی برای بازیابی و ریکاوری بود؛ همان‌طور که کشتی‌گیران به استراحت و بازسازی نیاز دارند. اما نزدیکی مسابقات این فرصت را از سرمربی گرفت و حضور او در ماه پایانی به‌ویژه مرحله نهایی تیپرینگ، کم‌رنگ‌تر شد. فشار مسئولیت‌های متعدد، تلاش برای حفظ قهرمانی سال گذشته و همزمانی مسابقات با قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی نیز بر این شرایط تأثیر گذاشت. نتیجه این وضعیت در برخی مقاطع به شکل ناهماهنگی در صندلی کوچ و انتقال نامناسب دستورات فنی دیده شد. سطح تجربه اعضای کادر فنی نیز در مسابقات مهم بزرگسالان یکسان نبود و سرمربی ناچار بود در اکثر مبارزات حضور فیزیکی داشته باشد.

تیم ملی نباید به یک سرمربی وابسته باشد

پیشکسوت کشتی آزاد با اشاره به شکست حسن یزدانی و رحمان عموزاد در روز نخست مسابقات گفت: تیم ملی نباید به حضور دائمی یک نفر کنار تشک وابسته باشد. کادر فنی باید هماهنگی، تقسیم مسئولیت و قدرت تصمیم‌گیری مستقل داشته باشد تا در شرایط حساس بتواند به‌موقع تصمیم بگیرد. شکست دو چهره شاخص کشتی ایران که از شانس‌های مسلم کسب مدال طلا بودند، تیم را تا مرز فروپاشی روانی پیش برد. روز دوم ضربه فنی کامران قاسمپور برابر حریف قرقیزستانی بحران را عمیق‌تر کرد. این نتایج را نمی‌توان صرفاً اتفاق یا بدشانسی دانست.

وی تأکید کرد: تکرار شکست کشتی‌گیران کیفی تیم در لحظات پایانی، ضربه فنی شدن و ناتوانی در تغییر جریان مسابقه نشانه‌هایی است که باید با دقت بررسی شود. نبود تمرینات ویژه برای لحظات پایانی ضعف در شناخت و اجرای قوانین داوری، آنالیز ناکافی حریفان، نداشتن پلن دوم و ناتوانی در انتقال به‌موقع تغییرات تاکتیکی از گوشه تشک، از مهم‌ترین نقاط ضعف آشکارشده در این مسابقات بود. در مسابقات جهانی وقتی برنامه نخست جواب نمی‌دهد، کادر فنی باید راهکار دوم را به‌موقع اجرا کند. نمی‌توان شش دقیقه کنار تشک نشست و شاهد تکرار یک اشتباه بود. این مسئله نیازمند بازنگری جدی در شیوه آماده‌سازی و عملکرد تیم فنی است.

اعتراض به داوری نباید جایگزین تحلیل فنی شود

میرعمادیان درباره اعتراض‌های مطرح‌شده نسبت به داوری و ادعای جلوگیری اتحادیه جهانی از کسب مدال‌های طلای بیشتر توسط یک کشور اظهار داشت: به اعتقاد من چنین ادعایی بدون سند و مدرک نمی‌تواند مبنای تحلیل حرفه‌ای باشد. برای مثال در وزن ۹۲ کیلوگرم و مبارزه‌ای که تیم آمریکا برای کسب ششمین مدال طلای خود داشت، چلنج روس‌ها در لحظات پایانی نتیجه را به سود کشتی‌گیر روس تغییر داد؛ با این حال، از سوی کادر فنی و سرپرستی آمریکا ادعایی مبنی بر جلوگیری اتحادیه جهانی از کسب طلای بیشتر مطرح نشد.



ضعف فنی و تکنیکی را پشت ناداوری پنهان نکنیم

وی افزود: بدون تردید داوری همواره جای نقد دارد و اعتراض مستند حق هر تیمی است، اما نباید ضعف فنی و تاکتیکی خودمان را پشت فرضیه‌هایی درباره تقسیم مدال‌ها پنهان کنیم. تیمی که می‌خواهد قهرمان جهان شود، پیش از هر چیز باید اشتباهات خودش را ببیند و برای اصلاح آن‌ها برنامه داشته باشد.



والی‌زاده هنوز نتوانسته خلأ وزن ۵۷ کیلوگرم را برطرف کند

این پیشکسوت کشتی آزاد در ارزیابی عملکرد کشتی‌گیران در اوزان مختلف گفت: در وزن ۵۷ کیلوگرم هنوز نتوانسته‌ایم خلأ موجود در وزن اول را به‌طور کامل برطرف کنیم. والی‌زاده با وجود جوانی و تجربه دومین حضور خود در مسابقات جهانی، نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت از فرصت به‌دست‌آمده استفاده کند. در کشتی‌های او امتیازات زیادی ردوبدل شد و هنوز نشانه‌هایی از خامی و بی‌تجربگی در شیوه مبارزه‌اش دیده می‌شد. انتظار می‌رفت با تجربه سال گذشته حساب‌شده‌تر کشتی بگیرد. او با وجود برتری‌هایی که برابر حریف روس داشت، در نهایت شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند. این وزن همچنان به برنامه‌ریزی جدی برای پرورش و تثبیت یک مدعی قابل اتکا نیاز دارد.

قهرمانی محمدنژادجوان حاصل اراده و ایستادگی بود

وی درباره قهرمانی احمد محمدنژادجوان در وزن ۶۱ کیلوگرم اظهار داشت: داستان محمدنژادجوان در این مسابقات متفاوت بود. او از حذف شدن از ترکیب تیم ملی به ایستادن روی سکوی نخست جهان رسید. شاید بتوان گفت این اتفاق برای او یک شوک به‌موقع بود، اما آنچه ارزش مدالش را دوچندان می‌کند، ایستادگی در برابر تصمیمی بود که گرفته شده بود. جوان به‌جای تسلیم شدن تمرین کرد، وزن کم کرد و با وجود فشارهای سنگین تمرینی اجازه نداد بهانه‌ای برای تردید در شایستگی‌اش باقی بماند. این قهرمانی فقط یک مدال طلا نبود، بلکه نمایش اراده، انضباط و باور به توانایی‌های فردی بود و از نظر روانی نیز برای مجموعه تیم ملی اهمیت زیادی داشت.

عموزاد در لحظات حساس باید هوشیارتر باشد

میرعمادیان در مورد رحمان عموزاد گفت: رحمان را در سال‌های اخیر همواره کشتی‌گیری هجومی، خلاق و رو به جلو دیده‌ایم. حتی دفاع او نیز معمولاً با حرکت و پیشروی همراه است و این ویژگی یکی از نقاط قوت اصلی او محسوب می‌شود؛ اما هر شیوه موفقی اگر با هوشیاری و شناخت شرایط مسابقه همراه نباشد، می‌تواند به نقطه ضعف تبدیل شود. در مبارزه او فرار از فن و دور زدن در محدوده تشک از جمله مواردی بود که می‌توانست برای حریف امتیاز به همراه داشته باشد. زمانی که رئیس تشک از داوران درباره ندادن اخطار سؤال کرد، مشخص بود این حرکت از نگاه داوران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در چنین شرایطی وظیفه کادر فنی بود که در لحظات پایانی به او هشدار بدهد از دور زدن و فاصله گرفتن خودداری کند و به‌جای آن درگیر حریف بماند. به نظر می‌رسید داوران منتظر تکرار این حرکت بودند تا اخطار لازم را صادر کنند؛ اتفاقی که در نهایت رخ داد و بر سرنوشت کشتی تأثیر گذاشت. رحمان باید در کنار حفظ روحیه هجومی خود، در مدیریت لحظات حساس و شناخت دقیق قوانین نیز پخته‌تر عمل کند.



خلیلی برنامه دوم برای کشتی نداشت

این کارشناس کشتی درباره عملکرد سینا خلیلی اظهار داشت: خلیلی در برابر حریف مغولستانی خود در شش دقیقه مبارزه نتوانست به پاهای حریف دست پیدا کند و عملاً در مسیری کشتی گرفت که حریف برای او طراحی کرده بود.وقتی کشتی‌گیری در طول مسابقه نمی‌تواند به شیوه همیشگی خود امتیاز بگیرد، باید راهکار دیگری را امتحان کند. انتظار می‌رفت کادر فنی در زمان استراحت بین دو وقت با تغییر تاکتیک و ارائه راهکار مشخص، شرایط مبارزه را تغییر دهد اما چنین تغییری به چشم نیامد. اصرار بر یک شیوه ناموفق، بدون توجه به واکنش حریف نتیجه‌ای جز از دست رفتن فرصت ندارد. خلیلی باید در تنوع حملات و اجرای برنامه‌های جایگزین پیشرفت کند.

امیرمحمد یزدانی از سبک مؤثر خود فاصله گرفت

میرعمادیان درباره عملکرد امیرمحمد یزدانی گفت: یزدانی زمانی بهترین عملکرد را نشان می‌دهد که با تحرک، هوشمندی و استفاده از فنون اختصاصی خود کشتی بگیرد. حمله در محدوده تشک، بیرون بردن هوشمندانه حریف و اجرای فنون خاص زیرگیری از ویژگی‌هایی است که بارها برای او امتیازآور بوده است. او برابر جیمز گرین و تایموراز سالکازانوف کشتی‌گیری پویا و فرصت‌شناس نشان داد، اما برابر اینالبک شری‌یف بیش از اندازه ایستا و کم‌تحرک ظاهر شد و نتوانست شیوه مؤثر خود را به حریف تحمیل کند. نتیجه این تغییر رویکرد، از دست رفتن کنترل مبارزه و شکست بود. امیرمحمد نباید به کشتی یکنواخت و ایستا بسنده کند. برگ برنده او در پویایی و خلاقیت است، نه ایستادن و انتظار کشیدن. او باید با فشار هوشمندانه و تحرک مداوم، حریف را وادار به واکنش کند.

فشردگی مسابقات به نخودی آسیب زد

میرعمادیان در خصوص عملکرد محمد نخودی و شکسته نشدن طلسم مدال نقره این کشتی‌گیر عنوان کرد: نخودی یکی از بااراده‌ترین کشتی‌گیران ایران است که در بازی‌های آسیایی و جهانی توانایی خود را نشان داده است.فاصله کم مسابقات آسیایی ناگویا و جهانی قزاقستان و فشردگی مبارزات، انرژی زیادی از نخودی گرفت. بدن او فرصت کافی برای بازیابی نداشت و این مسئله در مبارزه فینال نمایان شد. نباید از ارزش تلاش و مبارزات نخودی کاست. او نشان داد از نظر فنی و روحی در سطح بالایی قرار دارد، اما مدیریت انرژی، آمادگی برای مبارزات فشرده و شناخت تاکتیک حریف در دیدارهای سرنوشت‌ساز، عواملی هستند که می‌توانند تفاوت میان قهرمانی و نایب‌قهرمانی را رقم بزنند.

قاسمپور برای حضور در وزن ۸۶ کیلوگرم باید تصمیم جدی بگیرد

این پیشکسوت کشتی آزاد درباره شکست کامران قاسمپور با ضربه فنی اظهار داشت: قاسمپور در یکی از دشوارترین مسیرهای مسابقات قرار داشت. او ابتدا رمضانوف، قهرمان المپیک از بلغارستان را شکست داد اما در ادامه برابر حریف قرقیزستان، با وجود تلاش برای اجرای فن ضربه فنی شد. البته مسئله او فقط به این مبارزه محدود نمی‌شود. ساختار بدنی عضلانی و درصد پایین چربی، کاهش وزن و حضور در دسته ۸۶ کیلوگرم را برای او دشوارتر می‌کند؛ مسئله‌ای که با افزایش سن و بالا رفتن فشار تمرینات می‌تواند بیشتر خود را نشان دهد. اگر محمد نخودی گزینه اصلی حضور در وزن ۸۶ کیلوگرم نباشد، کامران باید بتواند برای مسابقات جهانی ۲۰۲۷ وزن قانونی این دسته را با شرایط بدنی مناسب تأمین کند. در غیر این صورت، مسیر او برای حضور در ترکیب المپیک لس‌آنجلس با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

فیروزپور ابتدا باید از آسیب‌دیدگی عبور کند

میرعمادیان درباره عملکرد امیرحسین فیروزپور گفت: فیروزپور با شرایط دشواری وارد مسابقات شد. آسیب‌دیدگی قدیمی او که از رقابت‌های انتخابی داخلی آغاز شده بود و مشکل آرنج، از جمله عواملی بود که بر کیفیت عملکردش تأثیر گذاشت.او هنوز نتوانسته زیرگیری را به‌عنوان بخشی از برنامه‌های تاکتیکی خود به کار بگیرد. حریفان نیز با پایین آوردن گارد، فرصت اجرای فنون مورد علاقه او، یعنی دست بردن به زیر کتف و هدایت حریف به بیرون تشک را کاهش می‌دادند. در چنین شرایطی استفاده از زیرگیری و تنوع در حملات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فیروزپور برابر حریف آمریکایی شکست خورد و به گروه بازنده‌ها رفت. سپس در شرایطی که آسیب‌دیدگی همچنان مانع عملکرد مطلوبش بود از حریف آذربایجان شکست خورد و به مقام پنجم رسید. او استعداد و توانایی فنی بالایی دارد، اما برای بازگشت به سطح مدعیان طلا ابتدا باید آسیب‌دیدگی خود را به‌طور کامل پشت سر بگذارد و سپس با تنوع بیشتر در حملات و آمادگی جسمانی مناسب به شرایط ایده‌آل برسد.

یزدانی باید از اشتباهات گذشته درس بگیرد

میرعمادیان همچنین به عملکرد حسن یزدانی اشاره کرد و اظهار داشت: یزدانی با انگیزه‌ای بزرگ وارد این مسابقات شد اما در نهایت با کسب مدال برنز و رسیدن به یازدهمین مدال جهانی و المپیکی خود، بار دیگر جایگاه ویژه‌اش را در کشتی جهان نشان داد. این مبارزه نکات فنی مهمی داشت. یزدانی اگر همان شیوه‌ای را که برابر احمد تاج‌الدینوف به نمایش گذاشت، مقابل یوشیدا نیز اجرا می‌کرد، می‌توانست شانس بیشتری برای رسیدن به فینال و رویارویی با کایل اسنایدر داشته باشد. این جزئیات نشان می‌دهد حتی قهرمان بزرگی مانند یزدانی نیز در بالاترین سطح کشتی جهان باید از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کند. او در ادامه تاج‌الدینوف را شکست داد و مدال برنز را به دست آورد، اما بررسی دقیق اشتباهات تاکتیکی و استفاده از این تجربه برای ادامه مسیر تا المپیک ۲۰۲۸ اهمیت زیادی دارد.

زارع یکی ستون‌های اصلی در المپیک است

وی در مورد عملکرد زارع گفت: زارع در قزاقستان بار دیگر توانایی خود را در سنگین‌وزن جهان به نمایش گذاشت و با کسب مدالی دیگر، شمار مدال‌های المپیک و جهانی خود را به هفت رساند. او که نخستین مدالش را با نقره المپیک توکیو به دست آورده بود، اکنون به یکی از چهره‌های اصلی و تعیین‌کننده این وزن تبدیل شده است. با بازنشستگی هم‌زمان دو قهرمان بزرگ این وزن، گنو پتریاشویلی از گرجستان و طاها آکگل از ترکیه، شرایط برای تثبیت جایگاه زارع در صدر سنگین‌وزن جهان فراهم‌تر شده است. او می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی تیم ملی ایران در مسیر المپیک ۲۰۲۸ باشد. زارع در مسابقات قزاقستان با شناخت مناسب از شرایط رقبا تلاش کرد اجازه ندهد حریفان به‌راحتی به امتیاز و موقعیت مطلوب برسند، اما حفظ برتری در این وزن نیازمند آمادگی مستمر و شناخت نسل جدید مدعیان است. در سال‌های پیش رو، امیررضا معصومی که اکنون برای جمهوری آذربایجان کشتی می‌گیرد و ابوالفضل محمدنژاد از ایران، از جمله چهره‌هایی هستند که می‌توانند معادلات سنگین‌وزن را تحت تأثیر قرار دهند.

صرف داشتن استعداد کافی نیست

این پیشکسوت کشتی آزاد گفت: کشتی آزاد ایران همچنان از استعدادهای بزرگ و قهرمانان ارزشمندی برخوردار است، اما فاصله میان استعداد و قهرمانی جهان را فقط با نام و سابقه نمی‌توان پر کرد. در کنار آمادگی جسمانی و فنی کشتی‌گیران، آنالیز دقیق رقبا، مدیریت انرژی، شناخت قوانین، تنوع تاکتیکی و تصمیم‌گیری به‌موقع کادر فنی در گوشه تشک اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

میرعمادیان تأکید کرد: مقام سوم جهان پایان راه نیست، اما یک هشدار جدی است. کشتی ایران برای حفظ جایگاه خود دیگر نمی‌تواند تنها به نام‌های بزرگ و افتخارات گذشته تکیه کند. جوان‌گرایی، پشتوانه‌سازی، تقویت کادر فنی، هماهنگی در صندلی کوچ، آنالیز رقبا و تمرین مدیریت لحظات حساس باید از همین امروز در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مسیر المپیک ۲۰۲۸ از همین امروز آغاز شده است. رقبای ما در حال پیشرفت هستند و اگر در شیوه آماده‌سازی و مدیریت تیم تغییر ایجاد نکنیم، فاصله گرفتن از سکوی نخست جهان می‌تواند به یک روند تبدیل شود. فرصت تا المپیک محدود است و امروز زمان اصلاح است، نه فردا. در لحظات پایانی مبارزه با یوشیدا، حمله‌ای که با تماس زانوهای یزدانی با تشک همراه شد، فرصت کسب امتیاز را به حریف داد. اشتباه دیگر او نشستن و در اختیار قرار دادن پای خود و بردن دست در کنده حریف هنگام حمله یوشیدا بود؛ روشی که پیش‌تر نیز برابر دیوید تیلور نتیجه مطلوبی برای او نداشت.