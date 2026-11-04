معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه بارشی به استان از فردا خبر داد و گفت: با فعالیت این سامانه، بارش باران، پدیده مه، کاهش دید افقی و کولاک برف در ارتفاعات به‌ویژه در شهرستان کوهرنگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این سامانه تا اوایل هفته آینده فعالیت خود را در همه مناطق استان ادامه خواهد داد و بیشترین تأثیر را در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، کیار (شلمزار)، بن، شهرکرد، فرخ‌شهر، لردگان، سامان، بروجن، فلارد و خان‌میرزا (آلونی) خواهد داشت.

نوروزی با اشاره به پیامدهای این سامانه بارشی تصریح کرد: بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و احتمال طغیان، سیلابی شدن مسیل‌ها، آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب، اختلال در تردد و لغزندگی جاده‌ها در مناطق سردسیر و کوهستانی، اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، احتمال ریزش سنگ در جاده‌ها، کاهش نسبی دمای هوا و افزایش مصرف حامل‌های انرژی از جمله مخاطرات پیش‌رو است.

مدیرکل هواشناسی استان به عشایر و کوهنوردان توصیه کرد از استقرار و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و ارتفاعات اجتناب کنند و ضمن رعایت نکات ایمنی، از ترددهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی خودداری نمایند.

نوروزی ادامه داد: با توجه به شرایط کوهستانی و سردسیر چهارمحال و بختیاری، فعالیت سامانه‌های بارشی در این فصل همواره با مخاطراتی همچون کولاک برف و مه گرفتگی همراه است که می‌تواند تردد در محورهای مواصلاتی استان را با اختلال جدی مواجه کند. از این‌رو آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدماتی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان و مسافران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی، توجه به هشدارهای هواشناسی و پرهیز از سفرهای غیرضروری در مناطق کوهستانی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی داشته باشد. مدیریت منابع انرژی نیز با توجه به کاهش دما و افزایش مصرف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری از سوی خانوارها و دستگاه‌های مرتبط است.