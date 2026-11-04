به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاالله ایزدی در جلسه ۴۵۱ این شورا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، بر اهمیت آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای مواجهه با بحران‌های فصلی، پیشگیری از حوادث احتمالی، مدیریت آب‌های سطحی و تقویت تجهیزات آتش‌نشانی تأکید کرد.

ایزدی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش در سطح کشور و استان، شایسته است مجموعه مدیریت شهری با برنامه‌ریزی و اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط احتمالی فراهم کند و صرفاً به مدیریت حوادث پس از وقوع آن‌ها اکتفا نکند.

وی افزود: شهرداری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه هدایت مناسب آب‌های سطحی، جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر و کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارندگی را فراهم سازد. همچنین آماده‌سازی تجهیزات زمستانی و هماهنگی با سایر دستگاه‌های امدادی از جمله اقداماتی است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به ضرورت توجه به شیوه‌های مناسب مقابله با یخ‌زدگی معابر تصریح کرد: استفاده از شن و نمک در فصل زمستان می‌تواند به آسفالت و سطوح معابر آسیب وارد کند و هزینه‌های نگهداری و ترمیم آن‌ها را افزایش دهد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از مواد و محلول‌های استاندارد و تخصصی یخ‌زدایی، ضمن تأمین ایمنی وسلامت شهروندان، از آسیب به زیرساخت‌های شهری نیز جلوگیری شود.

ایزدی در ادامه با اشاره به اهمیت ارتقای توان عملیاتی سازمان آتش‌نشانی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور و همچنین گسترش ساختمان‌های بلندمرتبه در شهر، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز سازمان آتش‌نشانی متناسب با شرایط و نیازهای شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در صورت بروز آتش‌سوزی در طبقات بالای ساختمان‌ها، برخورداری از نردبان‌های بلند و تجهیزات تخصصی اطفای حریق نقش مهمی در امدادرسانی مؤثر خواهد داشت. در همین راستا، موضوع تأمین نردبان‌های بلند و تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانی پیش از این نیز مطرح شده و در حال حاضر در حال پیگیری هستیم تا با توجه به ضرورت این موضوع، اقدامات لازم برای تأمین امکانات مورد نیاز انجام شود و نیروهای آتش‌نشانی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شهروندان خدمات‌رسانی کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با بیان اینکه آمادگی در برابر حوادث احتمالی از مؤلفه‌های مهم مدیریت شهری است، ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی، هماهنگی و همکاری مجموعه دستگاه‌های مسئول، زمینه پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات احتمالی فراهم شود.