به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جریان نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس، با اشاره به عزم راسخ ملت ایران برای تداوم مسیر استکبارستیزی اظهار داشت: آمریکایی‌ها باید بدانند ملت بزرگ ایران، این راه را با قدرت ادامه خواهد داد و هرگز لحظه‌ای از مسیر مبارزه با استکبار عقب‌نشینی نخواهد کرد.



نماینده مردم شیراز در مجلس خطاب به آمریکا و دیگر دشمنان ملت ایران هشدار داد: هرگونه اقدام نابخردانه و ماجراجویانه از سوی دشمنان، با پاسخ هوشمندانه، قاطع و پشیمان‌کننده ملت ایران و نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.



عزیزی همچنین با تأکید بر لزوم پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح کشور بیان کرد: حمایت از نیروهای مسلح، یک تکلیف قانونی است که هم در احکام و تکالیف قانونی بودجه مورد توجه قرار گرفته و همواره از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تأکید شده است. بر همین اساس، دولت باید اهتمام بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اجرای کامل احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه دفاعی تأکید کرد و از هیئت‌رئیسه مجلس خواست با ورود جدی به این مسئله، زمینه تحقق مطالباتی را فراهم کند که از ابتدا مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی بوده است.



در ادامه این نشست، علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی خود را مرهون و مدیون نیروهای مسلح می‌داند؛ چراکه این نیروها نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت داخلی و خارجی کشور دارند و این مسئله کاملاً روشن و غیرقابل انکار است.



وی افزود: ما نیز با تمام وجود قدردان نیروهای مسلح هستیم و به‌خوبی از نقش بی‌بدیل و فداکاری‌های این عزیزان در جنگ و مقابله با مستکبران جهان آگاهی داریم.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم پیگیری اعتبارات و حمایت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای نیروهای مسلح تصریح کرد: انتظار می‌رود دیوان محاسبات نیز با ورود به این موضوع، روند اجرای تکالیف قانونی را بررسی و پیگیری کند.



نیکزاد همچنین گفت: انتظار داریم شخص رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و برای حمایت از این مجموعه اهتمام لازم را به خرج دهد.



وی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود، در چارچوب قوانین مصوب، حمایت‌های لازم را در اختیار نیروهای مسلح عزیز کشورمان قرار دهند.