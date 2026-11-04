به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح چهارشنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: ۱۳ آبان به دلیل رخدادهای مهمی که در سه مقطع تاریخی رقم خورد، به روزی حماسی در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شده و امروز نیز به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی آمریکاست.

وی افزود: آمریکا در مقاطع مختلف تلاش کرده است با توطئه، فشار و ایجاد ناامنی، ملت ایران را از مسیر خود منحرف کند و به کشور آسیب برساند، اما مردم ایران با بصیرت، وحدت و مقاومت، همواره این نقشه‌ها را ناکام گذاشته‌اند.

امام جمعه بیجار با اشاره به تلاش دشمن برای شکست ایران در مقاطع مختلف تاریخی بیان کرد: ملت ایران همواره در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمن ایستادگی کرده و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز، با وجود شهادت دانشمندان، مردم و کودکان، تسلیم نشدند و با حضور و پایداری خود، دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتند.

خورشیدی با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی ادامه داد: تجربه حوادث و تهدیدهای مختلف نشان داده است که هرگاه ملت ایران با همدلی و تبعیت از رهنمودهای رهبری در میدان حضور داشته‌اند، دشمنان نتوانسته‌اند به اهداف خود دست پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان می‌دهد که ملت ایران همچنان با وحدت و استقامت در برابر دشمنان ایستاده و اجازه تحقق اهداف آنان را نخواهد داد.

امام جمعه بیجار تأکید کرد: ۱۳ آبان فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام انزجار از استکبار جهانی است و حضور پرشور مردم در این مراسم، پیام روشنی از مقاومت و پایبندی ملت ایران به استقلال و عزت کشور به همراه دارد.