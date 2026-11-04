به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی پیش از ظهر چهارشنبه در سخنرانی پایانی مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر، با اشاره به جایگاه این روز در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: ۱۳ آبان در میان مناسبت‌های انقلاب اسلامی از ویژگی خاصی برخوردار است؛ چراکه سه حادثه بزرگ تاریخی با محور مشترک استکبارستیزی در این روز رقم خورده است.

وی با بیان اینکه مبارزه با استکبار صرفاً یک حرکت احساسی، تعصبی یا مبتنی بر منافع مقطعی نیست، افزود: فرهنگ استکبارستیزی و شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل، پشتوانه‌ای قرآنی، عقلانی و تجربی دارد و با سیره پیامبران الهی و ائمه اطهار (ع) پیوند خورده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم تصریح کرد: دین دو رکن اساسی دارد که نخستین آن بندگی خداوند و دیگری دوری از طاغوت و ایستادگی در برابر آن است؛ بنابراین نمی‌توان مدعی دینداری بود، اما در برابر سلطه و زیاده‌خواهی مستکبران تسلیم شد.

استکبارستیزی در امتداد فرهنگ فاطمی و حسینی

حاجی‌صادقی با استناد به آموزه‌های دینی درباره ضرورت مقابله با سلطه‌طلبی دشمنان گفت: قرآن کریم نسبت به سازش و دوستی با دشمنانی که درصدد سلطه بر جامعه اسلامی هستند، هشدار داده و ایستادگی در برابر طاغوت را از الزامات مسیر بندگی خداوند معرفی کرده است.

وی با اشاره به سیره ائمه اطهار (ع) و حماسه عاشورا بیان کرد: استکبارستیزی ملت ایران ریشه در فرهنگ فاطمی و حسینی دارد و تجربه تاریخی نیز نشان داده است جامعه‌ای می‌تواند عزت و استقلال خود را حفظ کند که در برابر قدرت‌های سلطه‌گر سر فرود نیاورد.

نقشه تجزیه ایران به شکست انجامید

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به طرح‌های دشمنان برای تجزیه ایران اظهار کرد: دشمنانی که روزگاری در نشست‌های خود در بلژیک برای تقسیم ایران به ۱۰ بخش و واگذاری بخشی از کشور به فردی که وی شاهزاده‌ای بی‌کفایت خواند، برنامه‌ریزی می‌کردند، امروز در تنگه هرمز گرفتار شده‌اند و به دنبال راه نجات هستند.

وی تأکید کرد: دشمنان باید بدانند آرزوی تجزیه ایران را به گور خواهند برد و ملت ایران اجازه تحقق چنین نقشه‌هایی را نخواهد داد.

حاجی‌صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از بصیرت و روحیه مقاومت جوانان و نوجوانان ایرانی خاطرنشان کرد: برخلاف خواست و محاسبات دشمنان، امید و روحیه ایستادگی در میان مردم نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه تقویت شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: به برکت ایستادگی ملت ایران، انقلاب اسلامی مسیر خود را ادامه دهد و زمینه‌های نهایی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) فراهم شود.