به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تغییر در زندگی همیشه با تصمیم‌های بزرگ آغاز نمی‌شود؛ گاهی اولین قدم، شناخت بهتر خود و رفتارهایی است که بارها تکرار می‌کنیم. مجتبی تمسکی، مدرس توسعه فردی، معتقد است آگاهی از باورهای محدودکننده و الگوهای رفتاری، نقش مهمی در ایجاد تغییرات پایدار دارد. او در یکی از مطالب خود می‌گوید: «برای ساختن یک زندگی جدید، فقط هدف جدید کافی نیست. گاهی باید آدم جدیدی ساخته بشه.» ترس از شکست، کمال‌گرایی، اهمال‌کاری و عادت‌های قدیمی از موانعی هستند که می‌توانند مسیر تغییر را دشوار کنند. برای عبور از این موانع، لازم است مسئله اصلی را بشناسیم، اهداف واقع‌بینانه تعیین کنیم و تغییر را با قدم‌های کوچک آغاز کنیم. خودشناسی، پذیرش نقاط ضعف و توانمندی‌ها و تبدیل آگاهی به اقدام عملی، می‌توانند زمینه‌ساز رشد فردی و ساختن زندگی بهتر باشند.

گاهی در زندگی احساس می‌کنیم از شغلمان رضایت نداریم، روابطمان مطابق انتظار پیش نمی‌رود یا شرایط زندگی با خواسته‌هایمان فاصله زیادی دارد. در چنین موقعیت‌هایی ممکن است به این نتیجه برسیم که چیزی باید تغییر کند؛ اما نمی‌دانیم از کجا شروع کنیم.

شروع تغییر همیشه به معنای گرفتن تصمیم‌های بزرگ یا ایجاد تحول ناگهانی در زندگی نیست. گاهی لازم است ابتدا رفتارهای تکراری خود را بشناسیم، باورهای قدیمی‌مان را بازنگری کنیم و عواملی را درک کنیم که بر انتخاب‌ها، احساسات و روابطمان تأثیر می‌گذارند.

شناخت این الگوها و آگاهی از عوامل نارضایتی، از موضوعات مهم در حوزه خودشناسی و توسعه فردی است. مجتبی تمسکی، مدرس توسعه فردی، نیز در رویکرد آموزشی خود بر اهمیت شناخت عمیق‌تر خویشتن بازنگری در باورهای محدودکننده و آگاهی از الگوهای رفتاری تأکید دارد.

از این منظر ایجاد تغییرات پایدار زمانی امکان‌پذیرتر می‌شود که فرد شناخت بهتری از خود و عواملی که بر تصمیم‌ها و رفتارهایش اثر می‌گذارند به دست آورد.

در ادامه، با نگاهی به این رویکرد، مهم‌ترین موانع تغییر و راهکارهایی را بررسی می‌کنیم که می‌توانند به آغاز مسیری آگاهانه‌تر برای رشد فردی کمک کنند.

چه چیزی در زندگی ما نیاز به تغییر دارد؟

یکی از اولین قدم‌های مؤثر برای شروع تغییر، شناخت دقیق مسئله‌ای است که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم. بسیاری از افراد می‌دانند از شرایط فعلی زندگی خود رضایت ندارند، اما نمی‌توانند به‌روشنی توضیح دهند چه چیزی باید تغییر کند.

برای مثال، فردی که از پیشرفت شغلی خود نارضی است، ممکن است تصور کند تنها راه‌حل، تغییر محل کار است. اما بررسی دقیق‌تر شاید نشان دهد که بخشی از نارضایتی او به ترس از پذیرش مسئولیت، ناتوانی در بیان خواسته‌ها یا انتظارات غیرواقع‌بینانه از خود مربوط می‌شود.

برای شناخت بهتر وضعیت فعلی پاسخ به چند پرسش می‌تواند کمک‌کننده باشد:

دقیقاً از کدام بخش زندگی‌ام ناراضی هستم؟

چه رفتارها یا تصمیم‌هایی در زندگی من تکرار می‌شوند؟

کدام عوامل تحت کنترل من هستند و کدام‌ها نیستند؟

تغییر کدام رفتار یا شرایط می‌تواند بیشترین تأثیر را بر زندگی‌ام داشته باشد؟

این پرسش‌ها کمک می‌کنند به‌جای تصمیم‌گیری عجولانه، مسئله را از زاویه‌های مختلف بررسی کنیم. قدرت تغییر در زندگی فقط به تصمیم‌گرفتن وابسته نیست؛ شناخت الگوهای رفتاری و تبدیل این شناخت به اقدام عملی نیز در این مسیر اهمیت دارد.

چرا با وجود تمایل به تغییر، اقدامی نمی‌کنیم؟

گاهی می‌دانیم چه چیزی باید تغییر کند، اما شروع‌کردن یا ادامه‌دادن مسیر برایمان دشوار است. این وضعیت همیشه ناشی از کمبود اراده نیست. ترس، عادت‌های قدیمی، کمال‌گرایی و اهمال‌کاری نیز ممکن است مانع حرکت شوند.

ترس از ناشناخته‌ها

حتی زمانی که از شرایط فعلی ناراضی هستیم، ممکن است آن را به موقعیتی جدید ترجیح دهیم؛ زیرا وضعیت آشنا برایمان قابل‌پیش‌بینی‌تر است.

ترس از شکست، قضاوت دیگران یا ازدست‌دادن امنیت فعلی می‌تواند باعث شود تصمیم‌های مهم را به تعویق بیندازیم.

عادت‌های قدیمی

بسیاری از رفتارهای روزمره ما بر اساس عادت انجام می‌شوند؛ از استفاده مداوم از تلفن همراه گرفته تا شیوه واکنش به استرس یا برخورد با اختلاف‌نظرها.

برای تغییر این رفتارها، لازم است موقعیت‌هایی را که عادت قبلی را فعال می‌کنند بشناسیم و به‌تدریج رفتار جایگزینی ایجاد کنیم. تقسیم تغییر به قدم‌های کوچک و مشخص نیز می‌تواند شروع مسیر را آسان‌تر کند.

کمال‌گرایی و اهمال‌کاری

کمال‌گرایی زمانی به مانع تبدیل می‌شود که فرد برای شروع یک فعالیت، منتظر شرایط کاملاً ایده‌آل بماند.

در مباحث خودشناسی، مجتبی تمسکی به ارتباط میان کمال‌گرایی و اهمال‌کاری نیز می‌پردازد. در این نگاه، تمایل به انجام بی‌نقص کارها می‌تواند با ترس از شکست و به‌تعویق‌انداختن تصمیم‌ها همراه شود.

برای مثال، فردی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکار دارد، ممکن است به دلیل نگرانی از نتیجه یا قضاوت دیگران، تصمیمش را بارها به تعویق بیندازد؛ درحالی‌که شروع با یک اقدام کوچک و قابل‌اصلاح، می‌تواند زمینه کسب تجربه و پیشرفت را فراهم کند.

برای تغییر باید از خودمان شروع کنیم

وقتی درباره تغییر صحبت می‌کنیم، معمولاً به شرایط بیرونی فکر می‌کنیم؛ درآمد بیشتر، شغل بهتر یا روابط سالم‌تر. این عوامل اهمیت دارند، اما همه تغییرات پایدار لزوماً از تغییر محیط بیرونی آغاز نمی‌شوند.

مجتبی تمسکی در یکی از مطالب منتشرشده در کانال خود، با جمله‌ای تأمل‌برانگیز به همین موضوع اشاره می‌کند:

"برای ساختن یک زندگی جدید، فقط هدف جدید کافی نیست. گاهی باید آدم جدیدی ساخته بشه"

این جمله بر نکته مهمی تأکید دارد: برای رسیدن به نتایج متفاوت، گاهی تنها تغییر اهداف کافی نیست و لازم است در باورها، عادت‌ها و شیوه تصمیم‌گیری خود نیز بازنگری کنیم.

یکی از مباحثی که در دوره‌های خودشناسی مجتبی تمسکی مورد توجه قرار می‌گیرد، کمال‌گرایی و تأثیر آن بر رفتار و رشد فردی است. شناخت چنین الگوهایی می‌تواند به افراد کمک کند تا موانع شروع فعالیت‌های جدید را بهتر درک کنند و انتظارات واقع‌بینانه‌تری از خود داشته باشند.

در حقیقت، توسعه فردی را می‌توان مسیری تدریجی و مستمر دانست که با افزایش خودآگاهی آغاز می‌شود، با بازنگری در باورها و رفتارها ادامه پیدا می‌کند و به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در زندگی کمک می‌کند.

8 راهکار عملی برای شروع تغییر در زندگی

پس از شناخت مسئله و موانع احتمالی، نوبت به اقدام می‌رسد. برای شروع لازم نیست تمام بخش‌های زندگی را یک‌باره تغییر دهیم. انتخاب اقدام‌های کوچک می‌تواند مسیر را عملی‌تر کند.

۱. تغییر موردنظرتان را مشخص کنید

به‌جای هدف کلی «می‌خواهم زندگی بهتری داشته باشم»، یک رفتار مشخص را انتخاب کنید؛ مثلاً روزانه ۳۰ دقیقه کمتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید.

۲. دلیل واقعی‌تان برای تغییر را پیدا کنید

از خود بپرسید چرا این تغییر برایتان اهمیت دارد. آیا این تصمیم با نیازها و ارزش‌های شخصی شما هماهنگ است یا بیشتر تحت تأثیر انتظارات دیگران قرار دارد؟

۳. باورهای محدودکننده را بررسی کنید

جمله‌های منفی و تکراری ذهن خود را بنویسید. سپس شواهد موافق و مخالف آن‌ها را بررسی کنید تا بتوانید برداشت واقع‌بینانه‌تری از توانایی‌ها و محدودیت‌های خود داشته باشید.

۴. تغییر را به قدم‌های کوچک تقسیم کنید

اگر می‌خواهید مطالعه را به یک عادت تبدیل کنید، می‌توانید با روزی ده دقیقه شروع کنید و به‌تدریج زمان آن را افزایش دهید.

۵. منتظر انگیزه نمانید؛ برنامه مشخص داشته باشید

انگیزه همیشه در یک سطح باقی نمی‌ماند. تعیین زمان و موقعیت مشخص برای انجام فعالیت‌ها می‌تواند به حفظ تداوم آن‌ها کمک کند.

۶. محیط اطراف را برای تغییر آماده کنید

محیط زندگی و کار می‌تواند رفتارهای قدیمی را تقویت کند. برای مثال، خاموش‌کردن اعلان‌های غیرضروری تلفن همراه یا قراردادن کتاب در محل قابل‌دسترس می‌تواند اجرای عادت جدید را آسان‌تر کند.

۷. مهارت نه گفتن را تمرین کنید

اگر همواره درخواست دیگران را می‌پذیرید، ممکن است زمان و انرژی کافی برای اهداف شخصی باقی نماند. بیان محترمانه محدودیت‌ها و تعیین مرزهای ارتباطی می‌تواند بخشی از مسیر تغییر باشد.

۸. از اشتباهات برای اصلاح مسیر استفاده کنید

متوقف‌شدن یک برنامه به معنای شکست نیست. بهتر است دلیل توقف را بررسی کنید و در صورت نیاز، روش اجرای برنامه را تغییر دهید.

تغییر از شناخت آغاز می‌شود و با عمل ادامه پیدا می‌کند

برای یک نفر، آغاز تغییر با یادگیری مهارت نه گفتن همراه است و برای دیگری، با اصلاح یک عادت قدیمی یا بازنگری در باورهایی که سال‌ها بر تصمیم‌هایش تأثیر گذاشته‌اند.

آنچه اهمیت دارد، شناخت دقیق‌تر وضعیت فعلی، انتخاب هدفی واقع‌بینانه و اقدام است.

در رویکرد آموزشی مجتبی تمسکی نیز خودشناسی و بازنگری در الگوهای رفتاری، جایگاه مهمی در مسیر رشد فردی دارند. از این منظر، تغییر نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه فرایندی تدریجی است که با شناخت بهتر خود آغاز می‌شود و با تمرین، تجربه و اصلاح رفتار ادامه پیدا می‌کند.

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