به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران، با اشاره به تحولات پس از جنگ مستقیم آمریکا با ایران، اظهار کرد: ایران قبل از جنگ با آمریکا و ایران پیروز این میدان، دو ایران متفاوت هستند و ما به همه جهانیان اعلام می‌کنیم که ایران پس از این جنگ، با ایران پیش از آن تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه ایران با نگاه مادی قدرت چهارم جهان و با روایت الهی قدرت اول جهانی است، افزود: ما به این درک رسیده‌ایم که قدرت اول جهان هستیم و می‌دانیم حمایت الهی بر این ملت قرار گرفته است، چراکه ملت ایران در مسیر مستقیم نصرت الهی حرکت کرده است.

شهردار تهران تصریح کرد: باید با همه وجود از این نصرت پاسداری کنیم و با تبعیت از ولی و امام جامعه و حرکت در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، دشمن را شکست قطعی بدهیم.

زاکانی با اشاره به تفاوت رویکرد ایران و آمریکا در جنگ گفت: ما شرافتمندانه جنگیدیم؛ آمریکا مدرسه زد و کودک کشت، اما ما در مقابل او مدرسه نزدیم و کودک نکشتیم. ما پادگان زدیم و پایگاه آمریکایی را هدف قرار دادیم. تفاوت بسیاری میان جنگ ناجوانمردانه و جنگ جوانمردانه وجود دارد.

تنگه هرمز تا عمل به وعده‌های آمریکا باز نخواهد شد

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز موهبت الهی و تنگه احدی است که نیروهای نظامی ما، سپاه و ارتش قهرمان، آن را با بالاترین استحکام حفظ کرده‌اند.

زاکانی افزود: تا آمریکا به وعده‌های خود عمل نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد و وعده‌های توخالی ترامپ یا دیگران بر عظمت، بزرگی و صلابت رزمندگان ما تأثیری نخواهد گذاشت.

وی با تأکید بر اینکه امنیت و اقتصاد باید برای همه کشورها برقرار باشد، خاطرنشان کرد: دنیا باید بداند که امنیت و اقتصاد یا برای همه است یا برای هیچ‌کس. برای ما مهم است که تنگه هرمز امنیت و اقتصاد به همراه داشته باشد.

دکترین هسته‌ای ایران در برابر تهدیدهای غیرمتعارف تغییر می‌کند

شهردار تهران با اشاره به موضوع هسته‌ای ایران گفت: امروز موضوع هسته‌ای مسئله‌ای جدی است. جالب است که تنها جنایتکاری که در دنیا از بمب هسته‌ای استفاده کرده، آمریکا است و کشور همسایه ما که صاحب بمب هسته‌ای است، ذیل ان‌پی‌تی قرار ندارد؛ آن‌وقت به ایران می‌گویند باید تعهد دهد که بمب هسته‌ای نسازد.

وی افزود: ما به دنبال بمب هسته‌ای نبودیم، اما تهدید غیرمتعارف شما سبب خواهد شد که دکترین هسته‌ای کشور به تدبیر رهبری و با حمایت این ملت تغییر کند و دشمنان در مقابل تهدید غیرمتعارف، تهدید و عمل غیرمتعارف خواهند دید.

راهی جز انتقام از آمریکا نداریم

زاکانی با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا اظهار کرد: آمریکا خائن و بدعهد است و به هیچ وجه قابل اطمینان نیست. ما راهی جز انتقام از آمریکا نداریم و انتقام برای ما یک حق است، چراکه آمریکا مرتکب جنایت شده است.

وی ادامه داد: انتقام علاوه بر اینکه حق ماست، برای ما مصونیت نیز به همراه می‌آورد تا دیگران بدانند دوران بزن‌وبرو تمام شده است.

شهردار تهران با انتقاد از افرادی که در میانه جنگ خواستار صلح شده‌اند، گفت: کسانی که گذشت را از ملت ایران می‌خواهند، چه بدانند و چه ندانند، به آمریکا برای جنایت‌های بعدی کمک می‌کنند.

وی افزود: کسانی که در میانه جنگ پرچم صلح را برداشتند، چه بخواهند و چه نخواهند، مسیری را فراهم می‌کنند که به آمریکا فرصت تنفس مصنوعی داده و زمینه حمله مجدد به ایران اسلامی را فراهم می‌کند.

اروپا و حامیان آمریکا باید از ملت ایران عذرخواهی کنند

زاکانی با اشاره به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران گفت: امروز آمریکا و اسرائیل شکست خورده‌اند و این شکست، همان‌طور که در انتخابات اسرائیل و آمریکا نیز رقم خورد، محصول کار مردم ایران است.

وی با اشاره به اظهارات یکی از مشاوران اوباما درباره نقش مردم ایران در شکست ترامپ، افزود: امروز علاوه بر آمریکا و اسرائیل، اروپا و برخی کشورهای منطقه نیز باید از این تحولات درس بگیرند.

شهردار تهران تأکید کرد: تظاهرات در اروپا ابتدای کار است. اروپا و کشورهایی که حامی آمریکا بودند، به ملت ایران بدهکارند و باید هم عذرخواهی کنند و هم خسارت‌های ملت ایران را جبران کنند.

انقلاب اسلامی به ملت ایران هویت و عزت داد

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ایرانیان در دوران رژیم پهلوی گفت: در خاطرات هویدا آمده است که در آبادان، در ورودی باشگاه راه‌آهن انگلیسی‌ها، تابلویی نصب شده بود که روی آن نوشته بودند «ورود سگ و ایرانی ممنوع».

وی افزود: رژیم ستمشاهی چنین ذلتی را برای ملت ایران می‌خواست؛ اما انقلاب اسلامی به ما هویت، اصالت و عزت داد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: امروز در تنگه هرمز اعلام کرده‌ایم که هر بدخواه ایرانی از جنس آمریکایی، انگلیسی و دیگران، حق ورود به تنگه را ندارد و این نشان‌دهنده عزت و اقتدار ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

شهردار تهران با اشاره به شعار «مرگ بر آمریکا» در فرهنگ سیاسی انقلاب گفت: ملت ایران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی، «مرگ بر آمریکا» را به ذکر بزرگ و هویت‌ساز پایداری خود تبدیل کرد.