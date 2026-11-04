به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدضیاءالدین آقاجان‌پور، نماینده مقام معظم رهبری در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرج، با اشاره به جایگاه تاریخی این روز در مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: ملت ایران به دلیل نپذیرفتن سلطه‌گری و زورگویی آمریکا، همواره با دشمنی و اقدامات خصمانه نظام سلطه مواجه بوده است.

وی با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از اسلام، قرآن و ولایت افزود: حضرت فاطمه (س) با وجود آگاهی از خطراتی که در مسیر دفاع از ولایت متوجه ایشان بود، در برابر تهدیدها ایستادگی کرد و درس مقاومت و پایداری در برابر ظالمان و جنایتکاران را به مسلمانان آموخت.

نماینده مقام معظم رهبری در وزارت دفاع با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) نزد پیامبر اسلام (ص) گفت: پیامبر اکرم (ص) هنگام ورود حضرت فاطمه (س) به احترام ایشان تمام‌قد برمی‌خاستند و دست مبارکشان را می‌بوسیدند. این جایگاه نشان‌دهنده عظمت و منزلت دختر پیامبر اسلام است.

آقاجان‌پور با بیان اینکه حضرت فاطمه (س) در آزمون دفاع از اسلام، قرآن و ولایت سربلند بیرون آمد، تصریح کرد: هنگامی که دشمنان برای مقابله با اسلام و ولایت وارد میدان شدند، ایشان با وجود آگاهی از خطراتی که متوجه جان و خانواده‌شان بود، از دفاع دست نکشیدند.

وی ادامه داد: امروز نیز زنان و مردان جامعه اسلامی باید از سیره حضرت فاطمه (س) درس مقاومت و ایستادگی در برابر ظالمان، زورگویان و جنایتکاران را بیاموزند.

ملت ایران زیر بار سلطه‌گری آمریکا نمی‌رود

نماینده مقام معظم رهبری در وزارت دفاع با اشاره به علت دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی می‌پرسند مشکل ما با آمریکا و نظام سلطه چیست و چرا به کشورمان حمله می‌کنند و زنان، مردان و فرزندان بی‌گناه ایران را هدف قرار می‌دهند؛ پاسخ روشن است، ملت ایران زیر بار سلطه‌گری و زورگویی آمریکا نمی‌رود.

آقاجان‌پور با اشاره به حملات صورت‌گرفته در جنگ ۱۲ روزه به تهران و مجموعه مسکونی شهید چمران وزارت دفاع اظهار کرد: دشمن به مجتمع‌های مسکونی حمله کرد و مردم بی‌گناه را هدف قرار داد؛ گناه ملت ایران از نگاه نظام سلطه این است که حاضر نیست زیر بار زورگویی آمریکا برود.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن کریم درباره نفی سلطه کافران بر مؤمنان افزود: منطق جمهوری اسلامی ایران برآمده از آموزه‌های قرآن است و بر اساس این منطق، اجازه سلطه‌گری ظالمان و زورگویان بر امت اسلامی داده نمی‌شود.

ملت ایران تسلیم خواسته‌های نامشروع دشمن نمی‌شود

نماینده مقام معظم رهبری در وزارت دفاع با اشاره به واقعه عاشورا و موضع امام حسین (ع) در برابر درخواست بیعت با یزید گفت: امام حسین (ع) با وجود آنکه می‌دانستند نپذیرفتن خواسته دشمن چه پیامدهایی دارد، تسلیم نشدند و با موضع تاریخی «هیهات منا الذله» در برابر ظلم ایستادند.

آقاجان‌پور تأکید کرد: ملت ایران نیز امروز به پیروی از مکتب امام حسین (ع) اعلام می‌کند که هرگز در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا و یزیدیان زمان تسلیم نخواهد شد.

توان دفاعی ایران در اوج اقتدار قرار دارد

وی با تأکید بر توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز نیروهای مسلح کشور در اوج اقتدار قرار دارند و دانشمندان، نخبگان و متخصصان دفاعی کشور به دستاوردها و تسلیحات پیشرفته‌ای دست یافته‌اند.

نماینده مقام معظم رهبری در وزارت دفاع با اشاره به توان موشکی کشور افزود: موشک‌های تولیدشده در ایران از توانمندی بالایی برخوردارند و جمهوری اسلامی در دفاع از امنیت و منافع ملی خود با محدودیت جغرافیایی مواجه نیست.

آقاجان‌پور همچنین با اشاره به دیدار اخیر فرماندهان عالی نیروهای مسلح با رهبر انقلاب گفت: بر اساس آنچه درباره این دیدار بیان شد، در تعیین اهداف دشمن، محدودیت جغرافیایی وجود ندارد و توان دفاعی کشور امکان مقابله با تهدیدها را فراهم کرده است.

روایت نماینده رهبری در وزارت دفاع از بیماری و دعای رهبر شهید

نماینده مقام معظم رهبری در وزارت دفاع در بخش دیگری از سخنان خود به بیان خاطره‌ای شخصی از دوران بیماری و دیدار با رهبر شهید پرداخت و گفت: چند سال قبل به بیماری سرطان مبتلا شدم و پزشکان پس از جراحی و طی مراحل درمان، از وضعیت جسمانی‌ام ابراز نگرانی کردند و حتی فرصت زندگی را حدود شش ماه اعلام کردند.

وی افزود: در آن دوران از سردار شهید شیرازی درخواست کردم زمینه دیدار با رهبر شهید را فراهم کند. در این دیدار از ایشان خواستم مقداری قند را برایم تبرک کنند تا به نیت شفا استفاده کنم. رهبر شهید پس از تبرک قندها، دست مبارکشان را بر سرم گذاشتند و فرمودند نگران نباشید، روحیه خود را حفظ کنید و بر این بیماری غلبه خواهید کرد.

آقاجان‌پور ادامه داد: پس از آن دیدار، با دعای ایشان بهبود پیدا کردم. وی همچنین به دیدار مدیران و متخصصان وزارت دفاع با رهبر شهید در ۲۴ بهمن و بازدید ایشان از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی اشاره کرد.

وی گفت: پس از این مراسم، سردار شیرازی با من تماس گرفت و پیام رهبر شهید را منتقل کرد که به دلیل سردی هوای بهمن‌ماه و پوشیدن عبای تابستانی، عبای ایشان را برای استفاده به من هدیه کرده بودند.

نماینده مقام معظم رهبری در وزارت دفاع با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه عبای رهبر شهید را بر دوش داشته است، افزود: با همان عبا در کنار دانشمندان، نخبگان، مردان، زنان و فرزندان بی‌گناهی که در حملات دشمن به شهادت رسیدند، نماز خواندم.

توصیه رهبر شهید به ملت ایران؛ از تهدیدها نترسید

آقاجان‌پور با اشاره به آخرین سفارش رهبر شهید به ملت ایران گفت: آخرین سفارش ایشان این بود که مؤمنان از تهدیدهای دشمنان و قدرت‌نمایی اربابان نظام سلطه نترسند؛ چراکه ملت ایران پیروز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ظالمان و زورگویان به خاک مذلت کشیده خواهند شد، اما شرط آن حفظ ایمان و ایستادگی است.

نماینده مقام معظم رهبری در وزارت دفاع در پایان با دعا برای پیروزی اسلام و مسلمانان، نابودی دشمنان اسلام و قرآن و علو درجات امام شهید و شهدای کشور، بر ضرورت حفظ وحدت، ایمان و مقاومت در برابر دشمنان تأکید کرد.