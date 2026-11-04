به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل طهماسبی، ظهر چهارشنبه، در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و سالروز مبارزه با استکبار جهانی در شهر گلستان، بر نقش نسل نوجوان در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و پیشرفت کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ایمان، علم‌آموزی، تهذیب و شجاعت از پایه‌های اصلی تربیت نسل آینده است، اظهار کرد: دانش‌آموزان با برخورداری از این مؤلفه‌ها می‌توانند در مسیر تقویت ایران اسلامی و تحقق آرمان‌های کشور نقش‌آفرینی کنند.

جانشین بسیج سازندگی با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و تجلیل از خانواده‌های شهدا، ایثارگران، فرهنگیان و دانش‌آموزان، از حضور مردم در راهپیمایی‌ها و صحنه‌های ملی قدردانی کرد و افزود: مردم ایران با مشارکت آگاهانه خود نشان داده‌اند که در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم هستند.

طهماسبی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تصریح کرد: هزاران دانش‌آموز برای دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند و شهید محمدحسین فهمیده نماد ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان ایران است.

وی شکل‌گیری حکومت اسلامی را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: انقلاب اسلامی بر پایه باورهای دینی و اعتقادات مردم شکل گرفت و ملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) توانستند آرزوی دیرینه تشکیل حکومت اسلامی را محقق کنند.

جانشین بسیج سازندگی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف نظام و تأثیرگذاری بر باورهای مردم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ادامه داد: این تلاش‌ها امروز در قالب جنگ ترکیبی، هجمه‌های فرهنگی و اقدامات برای تأثیرگذاری بر اعتقادات جوانان دنبال می‌شود، اما حضور آگاهانه مردم، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، بیانگر پایداری آنان در دفاع از کشور است.

طهماسبی همچنین تقویت توان علمی و دفاعی را از ضرورت‌های پیشرفت کشور دانست و خاطرنشان کرد: دستاوردهای ایران در حوزه‌های علمی، فناوری و نظامی نشان می‌دهد جوانان کشور با اتکا به دانش و اراده خود توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف به موفقیت‌های ارزشمندی دست پیدا کنند.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر سه اصل تحصیل، تهذیب و ورزش بیان کرد: شعار امروز بسیج دانش‌آموزی نیز بر سه مؤلفه ایمان، قلم و شجاعت استوار است و این مفاهیم می‌تواند مسیر حرکت نسل نوجوان را در ساخت آینده کشور ترسیم کند.

جانشین بسیج سازندگی در پایان بر ضرورت تقویت بنیه علمی و فرهنگی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: نسل نوجوان با تلاش در مسیر علم‌آموزی، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری می‌تواند سهم مؤثری در پیشرفت کشور و تحقق آرمان ایران قوی داشته باشد.