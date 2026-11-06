به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه جمشیدیان، در جلسه اخیر شورای عالی نظام پزشکی، به مسائل و مشکلات مطب های دندانپزشکی و خدماتی که در بخش های دولتی و خصوصی به بیماران ارائه می شود، اشاره کرد و گفت: چرا تعرفه های دندانپزشکی باید برای همه مطب ها یکسان باشد، در حالی که یک مطب از بهترین و با کیفیت ترین خدمات استفاده می کند، اما یک مطب دیگر که فاقد این مشخصات است، همان تعرفه را بگیرد.

وی با اشاره به هتل های چند ستاره، افزود: پیشنهاد می کنم مطب های دندانپزشکی هم ستاره دار شوند تا خدمات متمایز آنها مشخص شود.

جمشیدیان با عنوان این مطلب که تعرفه های دندانپزشکی غیرکارشناسی شده است، گفت: اقلام تورم زا در دندانپزشکی، مورد بازنگری قرار بگیرند و از بخش فنی خارج شوند.