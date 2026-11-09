به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده خرید و حمل ۷۸۰ لیتر نفت‌گاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۸۳۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان رزن بررسی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات قانونی و به دلیل ارائه نکردن مدارک مثبته اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف ردیف اول را علاوه بر ضبط تانکر و سوخت کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا و همچنین ۸۳۳ میلیون ریال جریمه بابت خودروی حامل سوخت محکوم کرد که در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: مالک خودرو نیز به عنوان متخلف ردیف دوم به اتهام معاونت در حمل کالای قاچاق به پرداخت یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا و ۸۳۳ میلیون ریال جریمه بابت خودروی حامل سوخت محکوم شد.

محمدی خاطرنشان کرد: همچنین فروشنده سوخت به عنوان متخلف ردیف سوم علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا) محکوم شد و مجموع آرای صادره برای این پرونده به ۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون ریال جزای نقدی شد.

وی در پایان یادآور شد: این پرونده به دنبال کشف محموله سوخت جاساز شده از یک دستگاه خودروی نیسان از سوی ماموران پلیس آگاهی شهرستان رزن برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.