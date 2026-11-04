به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله توسلی ظهر چهارشنبه در مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان در صالح آباد با اشاره به جایگاه مردم صالح‌آباد و ضرورت توجه به مسائل و محرومیت‌های این منطقه اظهار کرد: صالح‌آباد از مناطق محروم حوزه انتخابیه است و مردم آن با وجود محدودیت‌ها و مشکلات همواره در عرصه‌های مختلف انقلاب و نظام حضور و مشارکت داشته‌اند و امیدواریم با تلاش مسئولان و همراهی مردم زمینه ارتقای خدمات و رفع محرومیت‌ها در این منطقه فراهم شود.

وی ضمن تبریک روز دانش‌آموز و گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما نسل آینده کشور هستید و در سال‌های پیش رو مسئولیت اداره این سرزمین را بر عهده خواهید داشت و باید تاریخ کشور خود را به خوبی بشناسید و بدانید ملت ایران برای استقلال، عزت و سربلندی خود چه هزینه‌هایی پرداخت کرده است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط ایران در دوران حکومت پهلوی و حضور مستشاران آمریکایی در کشور افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آمریکایی‌ها در ایران از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بودند و حتی براساس قانون ننگین کاپیتولاسیون، اتباع آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار می‌شدند و به گونه‌ای که در صورت ارتکاب جرم و جنایت نیز امکان رسیدگی عادلانه به اقدامات آنها در داخل کشور وجود نداشت.

وی ادامه داد: اعتراض تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ نقطه عطفی در مبارزه با سلطه بیگانگان بود که در نهایت به تبعید امام(ره) به ترکیه انجامید اما این اعتراض، آگاهی و روحیه استقلال‌طلبی را در میان ملت ایران گسترش داد و مسیر مبارزه با استبداد و استعمار را هموار کرد.

توسلی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر سفارت آمریکا که به مرکز فعالیت‌های جاسوسی تبدیل شده بود، برگ دیگری از تاریخ مبارزات ملت ایران را رقم زدند و نشان دادند که نسل جوان می‌تواند در تحولات بزرگ کشور نقش‌آفرین باشد.

وی با تشریح بخشی از اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب گفت: از مسدود کردن دارایی‌های ملت ایران گرفته تا حمایت از جنگ تحمیلی هشت ساله، تحمیل خسارت‌های سنگین انسانی و اقتصادی، حمله به هواپیمای مسافربری ایران، هدف قرار دادن سکوهای نفتی و اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی، بانکی و تجاری همگی بخشی از کارنامه اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تحریم تجارت، سرمایه‌گذاری، همکاری شرکت‌های خارجی، فشار بر برنامه هسته‌ای و محدودیت‌های بانکی از جمله ابزارهایی بوده که آمریکا برای تضعیف اقتصاد ایران به کار گرفته و بخشی از مشکلات اقتصادی امروز کشور نیز متاثر از همین فشارها و تحریم‌های ظالمانه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی و اقتصادی آمریکا و تاثیر قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قدرت ملی و ایستادگی ملت ایران موجب شده محاسبات طرف مقابل در بسیاری از عرصه‌ها با چالش مواجه شود و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و حمایت مردم توانسته در برابر فشارهای گسترده ایستادگی کند و معادلات مورد نظر دشمنان را تغییر دهد.

توسلی همچنین با اشاره به اهمیت تحولات مرتبط با تنگه هرمز و تاثیر آن بر بازار جهانی انرژی افزود: تحولات منطقه و امنیت مسیرهای راهبردی انرژی نشان داده که جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهم و تاثیرگذاری در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به مشکلات و مطالبات مردم صالح‌آباد به محرومیت‌های این منطقه در حوزه‌های ارتباطی، راه‌های روستایی، آموزشی و سایر زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: محرومیت‌های این منطقه را از نزدیک لمس کرده‌ام و معتقدم باید با پیگیری مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم تلاش بیشتری انجام شود.

توسلی در پایان خطاب به دانش‌آموزان تاکید کرد: آینده این کشور متعلق به شماست و تاریخ انقلاب و مبارزات ملت ایران را مطالعه کنید، با آگاهی و دانش رشد کنید و خود را برای مسئولیت‌های بزرگ آماده سازید چراکه پیشرفت و سربلندی ایران در گرو تلاش، آگاهی و مسئولیت‌پذیری نسل جوان است.