به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود در جریان جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، مفقودان و آزادگان ادای احترام کرد.



بروجردی با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و یاد شهدای دانش‌آموز، روز دانش‌آموز را تبریک گفت و در ادامه با اشاره به تحولات انتخاباتی آمریکا اظهار کرد: شکست ترامپ در انتخابات جاری آمریکا را که از پیامدهای جنگ تحمیلی علیه ایران است، به ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان تبریک می‌گویم.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ پرافتخار خود را پشت سر می‌گذارد. با وجود جنگ تحمیلی دو قدرت هسته‌ای علیه ملت بزرگ ایران، نظام جمهوری اسلامی توانست از این آزمون دشوار سربلند بیرون بیاید، مدعی ابرقدرتی جهان را شکست دهد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را منهدم کند.



وی با بیان اینکه ایران وارد مرحله جدیدی از قدرت ملی شده است، افزود: ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح مقتدر و شجاع، مهم‌ترین مؤلفه‌های این قدرت به شمار می‌روند؛ مؤلفه‌هایی که جایگاه جمهوری اسلامی را به‌عنوان قدرتی بزرگ و برخوردار از توان مقابله با آمریکا تثبیت کرده‌اند. ما به این ملت بزرگ، نیروهای مسلح قدرتمند و رهبری عالی‌قدر خود افتخار می‌کنیم و خداوند متعال را شاکریم.



بروجردی با اشاره به تلاش آمریکا برای تحمیل جنگی دیگر به ایران از طریق تحریک رژیم صهیونیستی هشدار داد: به آمریکا اعلام می‌کنیم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی، بسیار گسترده‌تر و کوبنده‌تر از اشتباه محاسباتی پیشین خواهد بود.



وی با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی را عامل تحریک دولت آمریکا برای جنگ علیه ایران اسلامی می‌دانیم، گفت: ما میان رژیم صهیونیستی و آمریکا تفاوتی قائل نیستیم و هر دو را به‌شدت پشیمان خواهیم کرد.



این نماینده مجلس همچنین با اشاره به تأکیدات فرمانده معظم کل قوا درباره نحوه مواجهه با تهدیدها اظهار کرد: توجه ترامپ را به فرمان فرماندهی معظم کل قوا جلب می‌کنم که تأکید فرمودند در برابر هر سطح و نوعی از تهدید باید پاسخی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی داده شود.



بروجردی در بخش دیگری از نطق خود به موضوع گذرگاه سیونیک معروف به زنگزور پرداخت و گفت: آمریکایی‌ها با تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این گذرگاه مهم و راهبردی و در اختیار گرفتن ۷۴ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذار در آن، قطعاً امنیت آینده ارمنستان و منطقه را با چالش مواجه خواهند کرد.



وی با هشدار نسبت به پیامدهای حضور آمریکا در این منطقه افزود: کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید از تجربه حضور آمریکا و استقرار پایگاه‌های نظامی این کشور در سرزمین‌های خود درس بگیرند؛ چراکه این حضور، امنیت منطقه را با چالش روبه‌رو کرده است.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه مخالفت جدی خود را با حضور آمریکا در این گذرگاه راهبردی اعلام کرد.



بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود با ارزیابی عملکرد دولت در تأمین نیازهای اساسی کشور طی جنگ تحمیلی، این عملکرد را قابل قبول دانست، اما نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم انتقاد کرد و گفت: تورم افسارگسیخته و فشار اقتصادی بر مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست و دولت، به‌ویژه بانک مرکزی، باید برای مهار تورم عملکرد مؤثری داشته باشد.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با حملات احتمالی آینده گفت: دشمنان باید بدانند که اگر بار دیگر حملات نظامی یا تروریستی را آغاز کنند، این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند که زمان و پایان آن را تعیین خواهند کرد.



وی در پایان تأکید کرد: اهداف باید به‌گونه‌ای به‌روزرسانی شوند که دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در تیررس نیروهای مسلح قرار گیرد.