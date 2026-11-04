به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی صبح چهارشنبه در اجتماع راهپیمایان ۱۳ آبان در میدان ساعت تبریز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانش‌آموز و امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: مردم تبریز همواره در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بوده‌اند و حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و مسئولان در راهپیمایی ۱۳ آبان بیانگر تداوم روحیه استکبارستیزی ملت ایران است.

وی با اشاره به سابقه تاریخی ۱۳ آبان و جنایات آمریکا علیه ملت ایران، افزود: این روز یادآور جنایاتی است که آمریکا علیه دانش‌آموزانی مرتکب شد که برای ساختن آینده‌ای بهتر و خدمت به کشور خود تلاش می‌کردند. دست آمریکا در طول سال‌های گذشته بارها به خون مردم ایران آغشته شده و این دشمنی همچنان ادامه دارد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ و تجاوز نبوده است، تصریح کرد: خواسته مردم ایران برخورداری از زندگی شایسته، پیشرفت، عزت و سربلندی در سایه ارزش‌های اسلامی و مکتب اهل‌بیت (ع) است، اما در برابر هرگونه تعرض به استقلال، هویت و غرور ملی خود ایستادگی می‌کنند.

حاجی‌بابایی با اشاره به حمله به مدرسه میناب، این حادثه را نمونه‌ای از رفتار آمریکا در قبال ملت ایران دانست و گفت: هدف قرار دادن مدرسه‌ای که دانش‌آموزان در آن حضور داشتند، چهره واقعی دشمنی آمریکا با مردم و نسل آینده ایران را نشان داد.

تمدن ایرانی و اسلام؛ عوامل نگرانی آمریکا از آینده ایران

وی در ادامه با طرح این پرسش که چرا آمریکا با ملت، دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی دشمنی می‌کند، به ارزیابی‌های پژوهشگران آمریکایی درباره آینده ایران اشاره کرد و گفت: پیش از جنگ ۱۲ روزه، پژوهشگران آمریکایی در گزارشی به ترامپ هشدار داده بودند که اگر ایران با همین ظرفیت‌ها مسیر خود را ادامه دهد، در آینده به یک قدرت بزرگ و اثرگذار بین‌المللی تبدیل خواهد شد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی سه عامل را در این ارزیابی مؤثر دانست و توضیح داد: نخست، ایران از تمدنی چند هزار ساله و ریشه‌دار برخوردار است؛ دوم، این تمدن با بیش از ۱۴۰۰ سال فرهنگ و معارف اسلامی درآمیخته و سوم، ملت ایران از هوش، استعداد و توانمندی‌های انسانی بالایی برخوردار است.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: ترکیب این سه ظرفیت، ایران را در موقعیتی قرار داده که می‌تواند جهشی بزرگ در عرصه‌های مختلف داشته باشد و به همین دلیل دشمنان نمی‌خواهند این ظرفیت‌ها به مرحله شکوفایی کامل برسد.

دشواری‌های مسیر پیشرفت و ضرورت حفظ وحدت ملی

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید درباره نزدیک شدن ملت ایران به قله‌های پیشرفت، اظهار کرد: حرکت به سمت قله با دشواری‌ها و موانع متعددی همراه است و نمی‌توان انتظار داشت مسیر پیشرفت بدون سختی طی شود؛ اما عبور از همین موانع است که ملت را به جایگاه شایسته خود می‌رساند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، ادامه داد: اتحاد مقدس مردم ایران در مقاطع حساس، یکی از مهم‌ترین عوامل عبور کشور از بحران‌ها بوده است و امروز نیز باید با تکیه بر همین وحدت و انسجام، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را دنبال کنیم.

وی با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه حفظ نظام از اوجب واجبات است، گفت: حفظ نظام به معنای صیانت از ۹۰ میلیون ایرانی و پاسداری از مجموعه‌ای از ارزش‌ها، هویت ملی، سرزمین، اسلام و مکتب اهل‌بیت (ع) است. وقتی از ایران سخن می‌گوییم، منظور تنها یک ساختار سیاسی نیست، بلکه مجموعه‌ای از مردم، تاریخ، تمدن، فرهنگ و ارزش‌های این سرزمین است.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه تقابل آمریکا با ایران ماهیتی عمیق‌تر از اختلافات سیاسی دارد، افزود: آنچه امروز در جریان است، جنگی علیه موجودیت و هویت ملت ایران است؛ دشمن نمی‌خواهد تمدن ایرانی، هویت اسلامی و ظرفیت‌های این ملت در مسیر پیشرفت و قدرت‌یابی قرار گیرد.

مخالفت ملت‌های جهان با جنگ علیه ایران

وی با اشاره به اعتراضات و موضع‌گیری‌های دانشجویان و معلمان در کشورهای اروپایی علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا، اظهار کرد: امروز در بخش‌هایی از اروپا نیز دانشجویان و معلمان در امتداد اعتراضات و ایستادگی مردم ایران به میدان آمده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد مخالفت با جنگ‌طلبی و سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا به یک مطالبه فراتر از مرزهای ایران تبدیل شده است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور گسترده مردم در راهپیمایی‌های ضدآمریکایی را نوعی همه‌پرسی ملی توصیف کرد و گفت: ملت ایران با حضور گسترده خود در صحنه‌های مختلف، پاسخ روشنی به سیاست‌های آمریکا داده و مخالفت خود را با زیاده‌خواهی‌های این کشور اعلام کرده است.

ایران مانع تحقق اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است

حاجی‌بابایی با اشاره به سیاست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا، اظهار کرد: آمریکا به دنبال تقویت موقعیت رژیم صهیونیستی و ایجاد قدرتی مسلط در منطقه است، اما می‌داند با وجود ایران قدرتمند، دستیابی به بسیاری از اهدافش امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ملت ایران را یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه دانست و تأکید کرد: بخش مهمی از دشمنی‌های این دو رژیم با جمهوری اسلامی ایران ناشی از جایگاه راهبردی ایران و نقش آن در معادلات منطقه‌ای است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفاوتی میان دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در رویکرد خصمانه این کشور نسبت به ایران وجود ندارد، افزود: برای ملت ایران تفاوتی نمی‌کند چه فردی در آمریکا رئیس‌جمهور باشد؛ سیاست‌های خصمانه علیه ایران با تغییر دولت‌ها از بین نرفته است.

هشدار درباره پاسخ قاطع ایران به هرگونه تجاوز

وی با اشاره به توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اگر آمریکا تصمیم به آغاز جنگ علیه ایران بگیرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر آن سکوت نخواهند کرد و نقاط حیاتی انرژی و غیرانرژی مرتبط با ماشین جنگی آمریکا هدف پاسخ قرار خواهند گرفت.

حاجی‌بابایی همچنین هشدار داد: هر طرفی که در صورت وقوع جنگ، با تأمین سوخت، امکانات یا پشتیبانی به ماشین جنگی آمریکا کمک کند، در معرض پاسخ جدی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

تبعیت از رهبری و ایستادگی در برابر استکبار

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر جایگاه رهبری در هدایت کشور، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌عنوان هدایتگر مسیر انقلاب، با دقت، حکمت و تدبیر مسائل کشور را دنبال می‌کنند و ملت ایران در دفاع از اصول و رهنمودهای صریح ایشان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی وحدت ملی، تبعیت از رهبری و حفظ آمادگی دفاعی را از مؤلفه‌های اصلی مقابله با تهدیدهای خارجی دانست و در پایان با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» بر تداوم ایستادگی ملت ایران در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه و زیاده‌خواهانه این کشور تأکید کرد.