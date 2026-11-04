https://mehrnews.com/x3dwsP ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶ کد مطلب 6999983 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶ دانشآموزان تبریزی از آرمانهای خود در ۱۳ آبان گفتند تبریز- دانشآموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان با بیان جملاتی، دیدگاهها و احساسات خود را درباره این روز به تصویر کشیدند. دریافت 5 MB کد مطلب 6999983 کپی شد مطالب مرتبط نوین: مسائل هستهای بهانهای برای سلطه بر ایران است از تهران تا شهرهای مختلف؛ طنین شعارهای ۱۳ آبان در سراسر ایران روایت دانشآموزان تبریز از ۱۳ آبان؛ مقاومت، خونخواهی و آینده ایران حضور پرشور مردم شهرستان اهر در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان حضور پرشور مردم تبریز در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی حاجیبابایی: ملت ایران در برابر زیادهخواهی آمریکا عقبنشینی نمیکند خروش تبریزیها در راهپیمایی ۱۳ آبان برچسبها تبریز سیزده آبان دانش آموز راهپيمايي 13 آبان
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