به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمودی، ظهر چهارشنبه، در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ورامین با قدردانی از حضور گسترده اقشار مختلف مردم، جوانان و نوجوانان اظهار کرد: مشارکت پرشور مردم در این مراسم نشان می‌دهد که وفاداری ملت به امام، آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر شهدا همچنان استمرار دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره)، امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، افزود: مردم با حضور دوباره در راهپیمایی ۱۳ آبان ثابت کردند که در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود استوار هستند و با وجود فشارها و تحولات مختلف، صحنه را ترک نکرده‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به پیام این حضور برای افکار عمومی جهان تصریح کرد: پیوند مردم با انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا همچنان مستحکم است و حضور گسترده اقشار مختلف جامعه، بیانگر تداوم این همراهی است.

محمودی جوانان و نوجوانان را سرمایه‌های ارزشمند کشور و سازندگان آینده ایران دانست و گفت: چشم امید امام شهید به همین نسل بود و انتظار می‌رود جوانان با حفظ آگاهی، بصیرت و روحیه مسئولیت‌پذیری، در مسیر امام و شهدا استوار بمانند.

وی با تأکید بر نقش نسل جدید در پیشرفت کشور خاطرنشان کرد: جوانان باید با تلاش در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، مسئولیت خود را در مسیر پیشرفت و اقتدار ایران ایفا کنند؛ چراکه استمرار آرمان‌های انقلاب اسلامی به حضور آگاهانه و مؤثر نسل‌های جدید وابسته است.