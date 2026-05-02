واکنش حزب سوری به ترور خطیب حرم حضرت زینب(س)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمود الموالدی یکی از مسئولان حزب التحرر الوطنی سوریه اعلام کرد، جنایت ترور شیخ فرحان منصور خطیب نماز جمعه حرم حضرت زینب(س) در چارچوب سلسله جنایات علیه صلح داخلی و اتحاد ملی انجام شده است.

وی افزود: ترور شیخ منصور به دست عناصر ناشناس حین خروج ایشان از حرم حضرت زینب(س) با هدف بی ثبات کردن کشور در شرایط سخت کنونی صورت گرفته است.

الموالدی بیان کرد: مسئولیت کامل این ناامنی خطرناک و پیامدهای مربوط به واکنش های مردمی به عهده رژیم جولانی است.

روز گذشته وبگاه المرکزیه و برخی رسانه‌های عربی منطقه از شهادت «سید فرحان منصور» یکی از اعضای هیئت علمای شیعه و خطیب حرم حضرت زینب در سوریه، در پی حمله تروریستی در منطقه زینبیه خبر دادند.

خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از یک منبع امنیتی وابسته به رژیم تروریستی جولانی با اعلام اینکه یک انفجار در منطقه زینبیه دمشق روی داد مدعی شد که وزارت کشور در حال پیگیری انفجار رخ داده در منطقه زینبیه در حومه دمشق است.