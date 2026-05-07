داعش مسئولیت ترور امام جماعت حرم حضرت زینب(س) در سوریه را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شیخ فرحان المنصور، هفته گذشته بر اثر بمب گذاری در منطقه سیده زینب (س) درحومه دمشق پایتخت سوریه مجروح شد و جان خود را از دست داد.

گروه داعش اعلام کرد «عناصر این گروه ، بمبی دست‌ساز را در داخل خودروی شیخ فرحان المنصور جاسازی و منفجر کردند.»

شیخ المنصور خطیب و امام جماعت حرم حضرت زینب (س) و عضو شورای علمای اسلامی شیعه در سوریه بود.

وزارت اوقاف سوریه حمله به شیخ المنصور را به شدت محکوم و تأکید کرد که این یک اقدام نکوهیده است که امنیت و ثبات جامعه را تهدید می‌کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأکید کرد که چنین حملاتی تهدیدی مستقیم برای صلح مدنی است و هدف آن تضعیف وحدت مردم سوریه و بی‌ثبات کردن بافت اجتماعی آنهاست.