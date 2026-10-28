الزیدی به زیارت حرم حضرت زینب(س) رفت+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الرشید عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق که در دمشق به سر می برد به زیارت حرم حضرت زینب(س) رفت.

نخست وزیر عراق، علی فالح الزیدی، روز چهارشنبه به زیارت حرم حضرت زینب (سلام الله علیها) در دمشق، سوریه رفت. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، او را همراهی می‌کرد.

نخست وزیر مراسم زیارت و نماز را در صحن حرم مطهر به جا آورد. سپس از محوطه حرم بازدید کرد و ۱۰ میلیون دلار از بودجه شخصی خود اهدا کرد که ۵ میلیون دلار آن به نیازهای حرم مطهر و ۵ میلیون دلار دیگر به مسجد اموی اختصاص یافت.