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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

الزیدی به زیارت حرم حضرت زینب(س) رفت+تصاویر

الزیدی به زیارت حرم حضرت زینب(س) رفت+تصاویر

نخست وزیر عراق که در سوریه به سر می برد به زیارت حرم حضرت زینب(س) در زینبیه دمشق رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الرشید عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق که در دمشق به سر می برد به زیارت حرم حضرت زینب(س) رفت.

الزیدی به زیارت حرم حضرت زینب(س) رفت+تصاویر

نخست وزیر عراق، علی فالح الزیدی، روز چهارشنبه به زیارت حرم حضرت زینب (سلام الله علیها) در دمشق، سوریه رفت. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، او را همراهی می‌کرد.

الزیدی به زیارت حرم حضرت زینب(س) رفت+تصاویر

نخست وزیر مراسم زیارت و نماز را در صحن حرم مطهر به جا آورد. سپس از محوطه حرم بازدید کرد و ۱۰ میلیون دلار از بودجه شخصی خود اهدا کرد که ۵ میلیون دلار آن به نیازهای حرم مطهر و ۵ میلیون دلار دیگر به مسجد اموی اختصاص یافت.

الزیدی به زیارت حرم حضرت زینب(س) رفت+تصاویر

الزیدی به زیارت حرم حضرت زینب(س) رفت+تصاویر

الزیدی به زیارت حرم حضرت زینب(س) رفت+تصاویر

کد مطلب 6993029

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