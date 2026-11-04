به گزارش خبرنگار مهر، سردار داود غیاثی‌راد ظهر چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان آمل، با اشاره به مناسبت‌های تاریخی این روز، حضور مردم در صحنه را نمادی از تداوم روحیه استکبارستیزی ملت ایران دانست.

وی با اشاره به تبعید امام خمینی(ره) در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳، روز دانش‌آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم در تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استکبار جهانی است.

نماینده ایثارگران قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به نقش دانش‌آموزان و دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس افزود: دانش‌آموزان و جوانان همواره در مقاطع حساس تاریخ کشور نقش‌آفرین بوده‌اند و بخش قابل توجهی از رزمندگان و شهدای دفاع مقدس را همین قشر تشکیل داده‌اند.

غیاثی‌راد با اشاره به حضور پرشور دانش‌آموزان و جوانان در مسیر راهپیمایی آمل، از میدان قائم تا میدان ۱۷ شهریور، این حضور را یادآور روحیه ایثار و حماسه نسل جوان در دوران دفاع مقدس دانست.

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و جنگ ۱۲ روزه، گفت: ملت ایران در طول تاریخ با توطئه‌ها و فشارهای مختلف مواجه بوده، اما وحدت ملی و ایستادگی مردم موجب شده است دشمنان به اهداف خود دست پیدا نکنند.

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام ملی تصریح کرد: حضور مردم در خیابان‌ها و اجتماعات مردمی، بخشی از جبهه دفاع از کشور است و وحدت و همبستگی ملت ایران در شرایط حساس کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین با اشاره به توان دفاعی نیروهای مسلح کشور، از تلاش نیروهای هوافضای سپاه، ارتش و وزارت دفاع یاد کرد و گفت: نیروهای مسلح با آمادگی، برنامه‌ریزی و برخورداری از توانمندی‌های دفاعی، تحولات و تهدیدات احتمالی را رصد می‌کنند.

غیاثی‌راد در پایان با اشاره به جایگاه مهدویت در اندیشه شیعی، آینده را متعلق به برقراری عدالت و حاکمیت ارزش‌های انسانی دانست و بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری و حضور مردم در صحنه تأکید کرد.