به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی امروز در مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در خلیل آباد، با اشاره به اقتدار ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی، اظهار کرد: ورزشکاران ما امروز در خاک آمریکا با ندای استکبارستیزی خود، پرچم ایران را با اقتدار برافراشتند.

وی افزود: امروز ما در یک جنگ تمام‌عیار هستیم و امید ما به همین روحیه استکبارستیزی در عبور از این مسیر است.

دستجردی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم، تأکید کرد: مسئولان دست‌اندرکار باید با جدیت به دنبال حل مشکلات اقتصادی باشند و این مطالبه اصلی مردم است.

امام جمعه خلیل‌آباد با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح و پیروزی‌های مقاومت، افزود: توطئه‌های دشمنان و نفوذی‌ها با اتحاد ملت و ایستادگی بر خط مقدم رهبری خنثی می‌شود؛ ملت ایران با خون شهدای خودمعامله نمی‌کند و با پایبندی به اصل مقاومت، در کنار نظام و ولایت است.