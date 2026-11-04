به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی ابراهیمی در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در قوچان با گرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی و حماسه دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ اظهار کرد: اگر روزگاری استکبارستیزی از نگاه برخی افراد صرفاً یک شعار تلقی می‌شد امروز با تجربه جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و تحولات اخیر همگان به واقعیت و ضرورت این رویکرد پی برده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه استکبار قابل اعتماد نیست، افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره بود، دو مرتبه مورد حمله قرار گرفت؛ در حالی که عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود تأسیسات هسته‌ای کشور هدف حمله قرار گرفت و حتی در سازمان ملل نیز تهدید به حذف و نابودی تمدن ایرانی ـ اسلامی شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج قوچان تصریح کرد: این واقعیت نشان می‌دهد که استکبار در برابر هویت ایرانی و اسلامی ملت ایران قرار گرفته و استکبارستیزی ما نه از روی هیجان بلکه بر اساس واقعیت‌های میدانی است.

ابراهیمی با اشاره به ضرورت تبعیت از ولایت فقیه بیان کرد: همه کسانی که ولایت‌پذیر بوده‌اند عاقبت‌به‌خیر شده‌اند از این رو انتظار ما از مسئولان این است که به رهنمودهای مقام معظم رهبری توجه کنند و ولایت‌مداری خود را در عمل نشان دهند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور و همه مسئولانی که به برکت خون شهدا و اعتماد مردم در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت پذیرفته‌اند باید پایبندی خود به اصل ولایت فقیه را در عمل اثبات کنند.

ابراهیمی با اشاره به حکمت رهبر شهید انقلاب در تأکید بر بی‌اعتمادی به آمریکا خاطرنشان کرد: در جریان توافق و تفاهم صورت‌گرفته در اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا نیز مشاهده شد که طرف آمریکایی حتی به یک بند از هفت بند توافق پایبند نماند این مسئله نشان می‌دهد اعتماد به استکبار یک اشتباه راهبردی است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج قوچان با بیان اینکه جمهوری اسلامی گفتمان مقاومت و سازش‌ناپذیری در برابر استکبار را بر اساس واقعیت‌های موجود انتخاب کرده است، گفت: عزت امروز یمن نیز در سایه استکبارستیزی شکل گرفته و جهان اهمیت راهبردی تنگه‌های هرمز و باب‌المندب را به‌خوبی درک کرده است.

وی افزود: اقتصاد جهانی که سال‌ها برای ملت‌ها نسخه می‌پیچید در برابر تحولات و محدودیت‌های این مسیرهای راهبردی با چالش مواجه شد و این موضوع نشان‌دهنده بلوغ قدرت و جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران است جایگاهی که جهان ناگزیر به احترام گذاشتن به آن خواهد بود.

ابراهیمی با اشاره به حضور پرشور مردم و دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: مردم و دانش‌آموزان با حضور در این هوای سرد بار دیگر با رهبر شهید انقلاب، رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های شهدا تجدید عهد کردند و بر پاسداری از قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه تأکید کردند.

وی با اشاره به تغییر نگاه جهانیان نسبت به ایران گفت: کشور با مشکلاتی به‌ویژه در حوزه اقتصادی مواجه است و مسئولان نیز از این مسائل آگاه هستند و تلاش‌هایی برای رفع آن صورت می‌گیرد البته انتظار می‌رود این تلاش‌ها بیشتر شود، اما همراهی با استکبار و اعتماد به آن اشتباهی بزرگ و غیرقابل بخشش خواهد بود.