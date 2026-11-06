به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل‌آباد ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با اشاره به حضور عطر آگین شهید گمنام در جمع نمازگزاران اظهار کرد: امروز عطر شهدا در شهرستان پیچیده است و یاد شهدا ما را به یاد امام راحل (ره) وامام شهید و شهدای گرانقدر می‌اندازد که در برابر دشمنان ایستادند؛ لذا همه ما وظیفه داریم در تکریم این شهدا آنچه در توان داریم انجام دهیم و از حضور پرشکوه مردم و دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی تقدیر و تشکر می‌کنیم.

خطیب جمعه خلیل‌آباد با اشاره به اهمیت تمسک به تقوای الهی افزود: قصد شیطان گمراه کردن مردم است و بایدبا تمسک به آیات الهی و تقوا، خود را حفظ کنیم و از موهبت‌های الهی همچون حدیث کسا برخوردار شویم، چنان‌که امام شهیدان فرمودند من رزق سال خود را از فاطمیه گرفته‌ام.

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم تحقق بازدارندگی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: یکی از حوزه‌های مهم بازدارندگی، حوزه نظامی است و ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید تهرانی مقدم، تلاش‌های این عزیزان است که ما را به بازدارندگی رسانده است.

دستجردی با اشاره به آسیب‌پذیری‌های ساختاری آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: فساد مالی و چالش‌های ناشی از مواجهه با ایران، دشمنان را زمین‌گیر کرده و تورم فزاینده در آمریکا مشکلات آنان را روزبه‌روز بیشتر نموده است وهمزمان حضور مستمر و هوشمندانه مردم در صحنه‌ها نیز امنیت پایدار کشور را تضمین کرده است.

امام جمعه خلیل آباد گفت: بازدارندگی نظامی و اقتصادی اقتدار کشور را تضمین می‌کند، ولی مسئولان باید برای حل مشکلات معیشتی مردم، نقدینگی جامعه را کنترل کرده و با مفسدان و زالوصفتان اقتصادی قاطعانه برخورد کنند.