به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیلم که با آیین تجلیل از دانش‌آموزان افتخارآفرین همراه بود، ضمن تبریک ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز به‌ویژه شهید حسین فهمیده اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های دانش‌آموزانی است که با فداکاری خود در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش‌آفرینی کردند.

وی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در شکل‌گیری فرهنگ عمومی افزود: اساس و زیربنای هر فرهنگ، نظام تعلیم و تربیت است و در شرایط کنونی که دشمنان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف رسانه‌ای، فرهنگ جامعه به‌ویژه نوجوانان و جوانان را هدف قرار داده‌اند، ضرورت توجه به آموزش و پرورش بیش از گذشته احساس می‌شود.

فرماندار دیلم ادامه داد: آموزش و پرورش و همه دستگاه‌های فرهنگی باید با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی، زمینه صیانت از فرهنگ ملی و دینی و تقویت و شکوفایی آن را فراهم کنند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت تربیت نسل آگاه و فرهیخته در شهرستان دیلم گفت: این شهرستان برای ساختن آینده‌ای روشن به دانش‌آموزان توانمند و فرهیخته و معلمان دانا و بصیر نیاز دارد؛ چراکه دانش‌آموزان امروز، مدیران و مسئولان فردای کشور هستند.

وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان دیلمی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ بیان کرد: دانش‌آموزان این شهرستان موفق به کسب ۹ رتبه زیر هزار در گروه‌های آزمایشی علوم انسانی، ریاضی و فنی، هنر و زبان‌های خارجی شدند که این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت علمی و استعدادهای ارزشمند جوانان دیلمی است.

فرماندار دیلم افزود: در میان رتبه‌های برتر، امیررضا روشن موفق به کسب رتبه ۲۳ گروه زبان‌های خارجی و رتبه ۱۶۳ گروه علوم انسانی، نیلا طاهری‌زاده رتبه ۶۳۶ زبان، علی‌سینا جوکاری رتبه ۲۰ هنر، زینب دامغانی رتبه ۲۳ هنر، آتوسا درویشی رتبه ۱۴۱ هنر، مهدیس گله‌گیری رتبه ۱۳۹ ریاضی، کیارش آل‌بهبهانی رتبه ۹۷۲ ریاضی و فاطمه سعیدی رتبه ۹۸۳ علوم انسانی شدند.

کاظمی با اشاره به بهبود شاخص‌های آموزشی شهرستان اظهار کرد: دیلم در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۱.۶۴ نمره‌ای میانگین امتحانات نهایی پایه دوازدهم و صعود ۱۵۳ پله‌ای در رتبه‌بندی کشوری، موفق به کسب رتبه دوم استان بوشهر شده است که این دستاورد بیانگر روند رو به رشد شاخص‌های آموزشی شهرستان است.

وی با قدردانی از تلاش دانش‌آموزان، معلمان، مدیران مدارس، فرهنگیان، والدین و خانواده‌ها و همچنین خیرین نیکوکار و اعضای شورای آموزش و پرورش گفت: این موفقیت‌ها حاصل تلاش و همراهی مجموعه‌ای از عوامل آموزشی و تربیتی است و نقش معلمان و خانواده‌ها در شکل‌گیری چنین دستاوردهایی انکارناپذیر است.

فرماندار دیلم با تأکید بر اهمیت برگزاری آیین‌های تجلیل از دانش‌آموزان موفق خاطرنشان کرد: قدردانی از تلاش و موفقیت دانش‌آموزان، علاوه بر پاسداشت زحمات آنان، انگیزه و امید را در میان سایر دانش‌آموزان تقویت می‌کند و زمینه‌ساز تداوم موفقیت‌های علمی خواهد بود.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان دیلم با تقدیر از مدیر آموزش و پرورش شهرستان و کارکنان این اداره و همچنین مدیران ومعلمان مدارس، تصریح کرد: هر میزان در آموزش و پرورش هزینه کنیم، در واقع برای آینده کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و استمرار حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های هدفمند در این حوزه، زمینه رشد و شکوفایی شهرستان را فراهم می‌کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی و همکاری مجموعه آموزش و پرورش، فرهنگیان، خانواده‌ها، خیرین و دستگاه‌های اجرایی، شاهد موفقیت‌های بیشتر دانش‌آموزان و ارتقای جایگاه علمی شهرستان دیلم در سطح استان و کشور باشیم.