به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با صدور اطلاعیه‌ای، حضور مردم استان در راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را جلوه‌ای از صلابت، اقتدار و اتحاد دانست و از مشارکت اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان قدردانی کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یحِبُّهُمْ وَیحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ یجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یؤْتِیهِ مَنْ یشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ» (مائده/۵۴)

خدا را هزاران بار شکر و سپاس که در بحبوحه تقابل تمدنی جبهه حق و باطل، خروش امت حزب‌الله و مردم مبعوث‌شده خراسان جنوبی در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، جلوه‌های بی‌بدیلی از صلابت، شکوه، اقتدار و اتحاد مقدس را در برابر مستکبران عالم و شیطان بزرگ رقم زد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این حضور معنادار، دوستان را شاد و مصمم و امیدوارتر و دشمنان را هرچه منفور و زبون‌تر ساخت.

در این اطلاعیه با اشاره به سخنان امام راحل عظیم‌الشأن درباره مردم ایران آمده است که ایشان مردم این سرزمین را حتی از مردم عهد رسول خدا (ص) بهتر دانسته‌اند. همچنین به پیش‌بینی قائد شهید درباره نقش‌آفرینی ملت ایران اشاره شده و آمده است که ایشان بر این باور بودند که این مردم کار را تمام خواهند کرد.

در بخش دیگری از اطلاعیه، با اشاره به بیانات امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، مدظله‌العالی، درباره مردم ایران آمده است: «این روزها ما شاهد جلوه نخبگی زبدگانی از مردمان این سرزمین هستیم که با نظر به افقی وسیع‌تر در راه اعتلای پرچم مقدس وطن خود مجاهدت به‌عمل می‌آورند؛ اینان نخبگان بصیرت و جهاد هستند.»

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در ادامه ضمن حمد و سپاس پروردگار متعال، از حضور پرشکوه اقشار مختلف مردم انقلابی، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان قدردانی کرده و آنان را مصداق عینی «نسل بیدار، آگاه و نسل در میدان» دانسته است.

در پایان این اطلاعیه، از تمامی مردم و دست‌اندرکارانی که در برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان و خلق حماسه وحدت، عزت و غیرت در سراسر استان نقش‌آفرینی کردند، قدردانی شده است.