به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کلباسی متخصص بیماری‌های داخلی و فوق‌تخصص غدد و رئیس انجمن دیابت ایران، در حاشیه برگزاری هفتمین کنگره بین‌المللی مدیریت دیابت ایران، با اشاره به اهداف و اهمیت برگزاری این رویداد علمی گفت: هدف اصلی این کنگره ارتقای سطح دانش و توانمندی پزشکان عمومی، متخصصان داخلی و همچنین همکاران فوق‌تخصص غدد در زمینه مدیریت و درمان دیابت است.

وی با بیان اینکه رویکرد درمان دیابت در سال‌های اخیر دستخوش تحولات اساسی شده است، اظهار کرد: در گذشته تمرکز اصلی درمان دیابت بر کاهش قند خون و بهبود نتایج آزمایشگاهی بیماران بود؛ اما تجربه نشان داده است که صرفاً کنترل قند خون نمی‌تواند از بروز بسیاری از عوارض جدی این بیماری جلوگیری کند.

رئیس انجمن دیابت ایران افزود: بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت در صورت مدیریت نامناسب بیماری با عوارضی همچون بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی، قطع عضو، نابینایی و نارسایی کلیه و نیاز به دیالیز مواجه می‌شوند. بنابراین، امروزه هدف درمان دیابت تنها پایین آوردن قند خون نیست، بلکه پیشگیری از عوارض و حفظ کیفیت زندگی بیماران در بلندمدت اهمیت ویژه‌ای دارد. تغییر سبک زندگی و درمان‌های نوین؛ دو محور اصلی مدیریت دیابت است.

کلباسی با تأکید بر اینکه مدیریت اصولی دیابت صرفاً به تجویز دارو محدود نمی‌شود، گفت: درمان‌های نوین دیابت مجموعه‌ای از اقدامات را در بر می‌گیرد که اصلاح سبک زندگی، ترک سیگار، فعالیت بدنی منظم، تغذیه مناسب و استفاده از داروهای جدید را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با بهره‌گیری از این رویکردهای درمانی و همچنین برگزاری برنامه‌های مستمر آموزشی برای پزشکان، طی هفت سال اخیر توانسته‌ایم میزان عوارض دیابت را در کشور حدود ۱۰ درصد کاهش دهیم. این دستاورد حاصل تلاش مستمر جامعه پزشکی و ارتقای دانش و مهارت پزشکان در زمینه تشخیص، درمان و مدیریت جامع دیابت است.

برگزاری بیش از ۱۱۰ جلسه علمی برای پزشکان

رئیس انجمن دیابت ایران با اشاره به فعالیت‌های آموزشی این انجمن اظهار کرد: انجمن دیابت ایران طی سال‌های اخیر بیش از ۱۱۰ جلسه علمی و آموزشی برای پزشکان برگزار کرده است. علاوه بر این برنامه‌ها، آموزش عمومی بیماران و جامعه نیز همواره یکی از محورهای مهم فعالیت انجمن بوده است.

وی درباره برنامه‌های هفتمین کنگره بین‌المللی مدیریت دیابت ایران گفت: این کنگره در قالب یک برنامه سه‌روزه با محوریت آموزش پزشکان برگزار می‌شود و روز پایانی، یعنی روز جمعه، به برنامه‌های آموزشی ویژه عموم مردم اختصاص دارد.

کلباسی افزود: ما در انجمن دیابت ایران از دو مسیر به موضوع کنترل و مدیریت این بیماری نگاه می‌کنیم؛ نخست، توانمندسازی پزشکان برای ارائه درمان مؤثرتر و علمی‌تر و دوم، افزایش آگاهی عمومی مردم درباره دیابت، پیشگیری از آن و شیوه صحیح زندگی با این بیماری. این آموزش‌ها هم به شکل حضوری و هم از طریق برنامه‌ها و جلسات مجازی دنبال می‌شوند.

پیشرفت ایران در تولید داروهای نوین دیابت

رئیس هیات مدیره انجمن دیابت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تولید داروهای دیابت در کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ایران در زمینه استفاده از درمان‌های جدید دیابت، همگام با تحولات علمی دنیا حرکت کرده است و بیماران کشور به بسیاری از داروهای نوین این حوزه دسترسی دارند.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های دارویی بین‌المللی در توسعه درمان دیابت در ایران اظهار کرد: در گذشته بخش عمده داروهای جدید از طریق شرکت‌های بین‌المللی تأمین می‌شد؛ شرکت‌هایی مانند نوونوردیسک، سانوفی و مرک که در این زمینه فعالیت داشته‌اند و همچنان نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

کلباسی ادامه داد: در سال‌های اخیر با افزایش توانمندی شرکت‌های داروسازی داخلی، زمینه تولید داروهای جدید دیابت در داخل کشور فراهم شده است. شرکت‌هایی مانند ابیدی، اکتوور و سیناژن در این مسیر فعالیت کرده‌اند و توانسته‌اند محصولات درمانی این حوزه را با کیفیت مطلوب تولید و عرضه کنند.

وی با اشاره به استقبال بیماران از داروهای تولید داخل تصریح کرد: امروز حتی برخی بیماران از کشورهای منطقه، از جمله ترکیه و امارات متحده عربی، برای تهیه دارو به ایران مراجعه می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های ایجادشده در صنعت داروسازی کشور است. تولید داخلی داروهایی که نمونه‌های خارجی آن‌ها با هزینه‌های بالاتری عرضه می‌شوند، می‌تواند به بهبود دسترسی بیماران به درمان‌های جدید و کاهش هزینه‌های درمان کمک کند.

ضرورت تداوم آموزش و ارتقای مدیریت دیابت در کشور

رئیس انجمن دیابت ایران در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه درمان دیابت گفت: خوشبختانه هم از نظر سطح دانش پزشکان و هم از نظر دسترسی به داروهای جدید و توان تولید داخلی، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در کشور داشته‌ایم.

وی تأکید کرد: با وجود این دستاوردها، همچنان باید برای تقویت دانش و مهارت پزشکان در زمینه مدیریت دیابت تلاش کنیم؛ چراکه کنترل مؤثر این بیماری نیازمند آموزش مستمر، به‌روزرسانی اطلاعات علمی، استفاده صحیح از درمان‌های نوین و مشارکت فعال بیماران در فرآیند درمان است.

کلباسی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت دیابت یک فرآیند مستمر و چندجانبه است که بدون همکاری پزشکان، نظام سلامت، صنعت داروسازی و مشارکت آگاهانه مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از این رو، برگزاری کنگره‌های علمی و برنامه‌های آموزشی برای پزشکان و عموم جامعه نقش مهمی در کاهش عوارض بیماری و ارتقای کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت دارد.

نیمی از دیابتی‌های جهان در هندوستان، چین و آمریکا زندگی می‌کنند

اسدالله رجب بنیانگذار انجمن دیابت ایران در حاشیه برپایی هفتمین کنگره بین المللی مدیریت دیابت، گفت: نیمی از دیابتی های جهان در کشورهای هندوستان، چین، آمریکا و پاکستان زندگی می‌کنند.

وی افزود: در منطقه ما نیمی از مردم عربستان (حدود۵۱ درصد) دیابتی هستند یا در معرض این بیماری قراردارند در امارات ۲۷درصد گرفتار این عارضه هستند.

رجب افزود: بر اساس تخمین در ایران اکنون حدود شانزده درصد جمعیت بالغ درگیر دیابت هستند و حدود بیست درصد از جمعیت کشور نیز در مرحله پیش دیابت قرار دارند.(طبق آمار)

بنیانگذار انجمن دیابت ایران با بیان اینکه، دیابت در منطقه آسیا و خاورمیانه شیوع بالاتری نسبت به سایر نقاط دنیا دارد، افزود: آمار چند سال پیش حاکی از ابتلا بیش از چهارده درصد افراد بالغ کشورمان به دیابت مبتلا هستند، ولی در کلان شهر ها این این رقم بالاتر است به عنوان مثال آمار دیابتی ها در استان خوزستان بیش از شانزده درصد است.

رجب گفت: متاسفانه در تهران از هر سه نفر فرد بالغ یک نفر دیابت دارد و یا در مراحل پیش دیابت قرار گرفته و در آینده مبتلا میشود. اگر پیشگیری نکنیم طی دهه آینده بیماری دیابت در کشورمان بیداد خواهد کرد و هزینه های درمانی بیماری های وابسته به دیابت نیز غیر قابل تحمل خواهد بود.

وی با بیان اینکه پیشگیری در دیابت به معنی تحرک کافی و مناسب، تغذیه مناسب و دوری از استرس است، افزود:۹۹درصد موفقیت درمان دیابت در اختیار بیمار دیابتی و والدین یا اطرافیان نزدیک اوست. درمان دیابت، پنج اصل دارد که آموزش در راس قرار گرفته و دارو درمانی آخرین اقدام خواهد بود.

رجب خاطر نشان کرد: مدیریت دیابت یک اصل بسیار مهم برای درمان است که در هفتمین کنگره بین المللی مدیریت دیابت۱۳ تا۱۵ آبان۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط سخنرانان علمی داخلی و خارجی مورد توجه قرار میگیرد. پزشکان درمانگر دیابت در این همایش با آخرین روشهای، مراقبتی، درمانی و داروهای مرتبط با دیابت و امراض آشنا شده و به بیماران خود انتقال خواهند داد.

وی از بیماران مبتلا به دیابت در کشور دعوت کرد تا در مراسم ویژه ای که عصر جمعه ۱۵ آبان برای عموم بطور رایگان در محل مرکز همایشهای رازی جنب برج میلاد برگزار میشود حضور داشته باشند.