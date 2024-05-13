رشته تخصصی طب داخلی احتیاج به تقویت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا کوثری دبیر اجرایی سی و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، اظهار داشت: آخرین دستاوردهای مرتبط با طب داخلی توسط برترین اساتید طی روزهای ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سی و چهارمین کنگره سالیانه ارائه خواهد شد.

وی افزود: همانند گذشته در هفت شاخه فوق تخصصی طب داخلی مقالات متعدد و سخنرانان مختلفی در موضوعات متنوع خواهیم داشت. علاوه بر این در رشته‌های عفونی و نورولوژی که رشته‌های مرتبط با طب داخلی است و همیشه با کنگره‌های ما بودند را نیز در همراهی با کنگره امسال داشته باشیم.

کوثری گفت: سی و چهارمین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان داخلی ایران امسال با یک تفاوت ویژه برنامه‌های خود را پیش می‌برد؛ دعوت از رؤسای انجمن‌های علمی تخصصی و اساتید رشته‌های مختلف گروه‌ها و رشته‌های پزشکی کشور برای حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه، ویژگی این دوره از برپایی کنگره است.

وی ادامه داد: پزشکی و طب در بسیاری از نقاط و زوایای کاری ارتباط و نزدیکی یا حتی تداخل علمی با هم دارد به همین خاطر نیاز به همراهی سایر رشته‌های پزشکی وجود دارد.

کوثری گفت: سخنرانی جامع ویژه افتتاحیه توسط اساتید علمی انجام خواهد شد و مراسم افتتاحیه با سخنان رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران آغاز خواهد شد، سپس دبیر علمی صحبت خواهند کرد و بلافاصله به شروع مباحث علمی و اجرایی کنگره می‌پردازیم.

وی افزود: تقدیر از پیشکسوت‌های تخصص طب داخلی در مراسم اختتامیه انجام خواهد شد.

کوثری گفت: مجمع عمومی روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ روز قبل از پایان کنگره برگزار خواهد شد در این جلسه دغدغه‌های همکاران از سراسر کشور با هیأت مدیره مطرح می‌شود تا چاره جویی انجام شود؛ بلافاصله جلسه اختصاصی با رؤسای شاخه‌های استانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: ما با انجمن علمی متخصصین مغز و اعصاب (نورولوژی) همچنین انجمن بیماری‌های عفونی از گذشته همکاری نزدیکی داشتیم؛ از همه مهم‌تر جامعه جراحان ایران که بازوی توانمند در درمان بیماری‌ها است با همکاری متخصصان داخلی امورات درمانی بیماران را به خوبی هدایت می‌کنیم. یعنی جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران و جامعه جراحان ایران دو بازوی توانا در درمان بیماران محسوب می‌شوند که در کنار یکدیگر به ارائه خدمات درمانی و سلامت بیماران کمک خواهیم کرد به همین خاطر سعی شده است تا از این انجمن‌های علمی به ویژه جامعه جراحان ایران به عنوان یک مجموعه پر جمعیت و دارای متخصصین رشته‌های مختلف جراحی در برگزاری هر چه بهتر کنگره طب داخلی کمک بگیریم.

کوثری گفت: مهم‌ترین ناجی رشته تخصصی طب داخلی، حمایت همه جانبه است. چند ماه پیش در کنگره انجمن طب داخلی اروپا به اتفاق استاد خسرونیا حضور پیدا کردیم و از نزدیک با دغدغه این انجمن آشنا شدیم؛ نکته مهم اینکه دغدغه همکاران ما در اروپا همانند مشکلات ما در ایران است. انجمن طب داخلی اروپا نیز اعتقاد دارد که رشته تخصصی طب داخلی احتیاج به تقویت دارد چون اکثریت فارغ التحصیلان به سمت رشته‌های فوق تخصصی گرایش پیدا می‌کنند.

وی افزود: اگر چه همکاران فوق تخصص، استادان دستیاران تخصص داخلی نیز هستند ولی دیدگاه کانالیزه دارند و تک محور فعالیت درمانی انجام می‌دهند. باید دانست که متخصص داخلی دیدگاه جامع‌تری در تشخیص و درمان بیماری‌ها دارد. به عنوان مثال یک بیمار دیابتی اگر به فوق تخصص غدد مراجعه کند، بیشترین دقت روی موضوع پایش قند خون متمرکز خواهد بود ولی یک متخصص داخلی به تأثیر بیماری دیابت بر سایر اندام‌ها و ارگان‌های بدن فرد نیز توجه جامع دارد. بر اساس دستورالعمل‌های نظام ارجاع، اگر یک بیمار ابتدا به متخصص داخلی و سپس در صورت نیاز به فوق تخصص‌ها ارجاع شود بسیاری از مشکلات سریع‌تر بر طرف خواهد شد بدین ترتیب به نفع بیمار نیز خواهد بود.

کوثری گفت: در یک کمپین دیابت سال گذشته به مدت هفتاد روز غربالگری انجام شد و متأسفانه متوجه تعداد فراوان بیماران دیابتی در سراسر کشور شدیم. در این طرح غربالگری حدود ۷۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال کشور مورد بررسی قرار گرفتند. این حاکی از توجه به موضوع دیابت است که به کشف تعدادی از این بیماران انجامید بدین ترتیب به میزان تأثیر شیوه زندگی از جمله تغذیه و تحرک این عزیزان که عاملی در بروز دیابت آنان شده نیز پی بردیم.

وی افزود: با همکاری وزارت آموزش و پرورش به اهدافی فکر می‌کنیم که از سنین مدرسه دانش آموزان را برای موضوعاتی مانند تغذیه، تحرک و فعالیت فیزیکی بیشتر آگاهی دهیم. دوران کرونا به دلیل کم تحرکی و خانه نشینی مردم و حتی استفاده از داروهای کورتیکو استروئیدی باعث شد تا شاهد یک پیک از تعداد بالایی بیمار دیابتی باشیم، پس جا دارد تا از سرعت رو به افزایش دیابت پیشگیری کنیم.

کوثری گفت: ابتلاء به بیماری دیابت به جز زمینه‌های ژنتیکی به عوامل مختلفی از جمله تغذیه، تحرک، استرس، مسائل شغلی و اقتصادی بستگی دارد.