به گزارش خبرنگار مهر، سرطان مری رشد کنترل‌ نشده سلول‌های بدخیم در دیواره لوله مری است که به‌ تدریج بلع را دشوار می‌کند و می‌تواند به کبد، ریه و استخوان گسترش یابد.

مهم‌ترین علامت اولیه سرطان مری، سختی پیش‌ رونده در بلع (ابتدا غذای سفت، سپس مایعات) همراه با کاهش وزن بی‌دلیل است که در صورت تداوم چند هفته باید بررسی شود.

اصلی‌ترین عوامل خطر شامل سیگار، مصرف زیاد الکل، رفلاکس مزمن معده، چاقی و رژیم غذایی کم‌میوه هستند؛ کنترل آنها خطر را کاهش می‌دهد اما صفر نمی‌کند.

در همین حال، اکرم پورشمس، رئیس مرکز تحقیقات سرطان‌های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به یافته‌های کلیدی «مطالعه فراگیر کوهورت گلستان»، گفت: در این طرح، دمای مصرف چای بیش از ۵۰ هزار نفر از شرکت‌کنندگان به صورت دقیق و علمی اندازه‌گیری شد.

وی افزود: ما در این پژوهش از مراجعین خواستیم چای را دقیقاً با همان شرایط، ظرف و غلظتی که روزانه مصرف می‌کنند، تهیه کنند. سپس، در حالی که فرد مشغول نوشیدن بود، دمای چای در ظرف شاهد با استفاده از دماسنج‌های دیجیتال استاندارد سازمان بهداشت جهانی اندازه‌گیری شد.

پورشمس با عنوان این مطلب که نوشیدن چای با دمای بیشتر از ۶۵ درجه عامل سرطان مری است، اظهار داشت: چای را بعد از سه دقیقه بنوشید که دمای آن افتاده باشد.