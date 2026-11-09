به گزارش خبرنگار مهر، نشست راهبران آزمایشگاه تحقیقات فردی (آتف) بعدازظهر امروز با حضور حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم برگزار شد.

در این نشست، ابوالقاسم محمدی، استاد دانشگاه تبریز، با اشاره به اهمیت اجرای طرح آزمایشگاه تحقیقات فردی گفت: طرح «آتف» تحقیقات دانشگاهی را به رسمیت می‌شناسد و می‌تواند به کاربردی شدن پژوهش‌های دانشگاهی کمک کند. این طرح ظرفیت آن را دارد که بخشی از مشکلات کشور را از طریق تحقیقات دانشگاهی حل کند.

وی افزود: دانشجویانی که در چارچوب این طرح فعالیت می‌کنند و خروجی آن هستند، می‌توانند در حل مسائل و مشکلات کشور نقش مؤثری داشته باشند.

ضرورت حمایت بیشتر از آزمایشگاه‌های علوم انسانی

در ادامه این نشست، جعفر خوانی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی، به نمایندگی از آزمایشگاه‌های علوم انسانی، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه علامه طباطبائی در زمینه ایجاد اتاق فکر و بهره‌گیری از متخصصان میان‌رشته‌ای در آزمایشگاه‌ها گفت: درخواست ما این است که وزارت علوم توجه بیشتری به آزمایشگاه‌های علوم انسانی داشته باشد.

خوانی با اشاره به ظرفیت‌های این آزمایشگاه‌ها در شرایط مختلف، از جمله دوران جنگ، اظهار کرد: ابعاد تأثیرگذاری آزمایشگاه‌های علوم انسانی صرفاً به تجهیزات خاص محدود نمی‌شود و این مجموعه‌ها به امکانات و حمایت‌های دیگری نیز نیاز دارند.

وی تأکید کرد: حوزه علوم انسانی برای ایفای نقش مؤثرتر در حل مسائل کشور نیازمند توجه و حمایت بیشتری است.

فرسودگی تجهیزات؛ مانعی برای ارتقای مرجعیت علمی دانشگاه‌ها

همچنین دیناری، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، با اشاره به مزایای طرح «آتف» گفت: این طرح مزیت‌های زیادی دارد، اما در کنار آن با مشکلاتی نیز مواجه هستیم که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

وی فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی را یکی از مهم‌ترین چالش‌ها دانست و افزود: تجهیزات موجود پاسخگوی نیاز همه رشته‌ها نیستند و اگر به‌روزرسانی نشوند، امکان انجام تحقیقات باکیفیت و انتشار نتایج آنها در مجلات معتبر و پیشرو با دشواری مواجه خواهد شد.

این استاد دانشگاه، دشواری انتشار دستاوردهای علمی در مجلات معتبر را از دیگر مشکلات پژوهشگران عنوان کرد و گفت: برای ارتقای جایگاه علمی کشور، دسترسی به تجهیزات پیشرفته و ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی مناسب ضروری است.

دیناری با تأکید بر اهمیت مرجعیت علمی اظهار کرد: رتبه‌بندی دانشگاه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند مرجعیت علمی را تغییر دهد. دستیابی به این جایگاه نیازمند برنامه‌ای مدون برای تأمین زیرساخت‌های پژوهشی است؛ چراکه یکی از دلایل افت رتبه دانشگاه‌ها، نداشتن تجهیزات به‌روز و پیشرفته است.

وی خواستار تأمین بودجه پایدار برای حمایت از تولیدات علمی، تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای پژوهشگران برجسته شد و تأکید کرد.

این استاد دانشگاه همچنین نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی را نیازمند تبدیل شدن به یک برنامه ملی دانست و گفت: برای حفظ مرجعیت علمی کشور باید زیرساخت‌های پژوهشی به‌صورت مستمر تقویت شوند.

پیشنهاد ایجاد شبکه اطلاعاتی آزمایشگاه‌های دانشگاهی

در بخش دیگری از این نشست، حناچی، استاد دانشگاه الزهرا، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در طرح آزمایشگاه تحقیقات فردی، بر ضرورت ایجاد بستر ارتباطی و اطلاعاتی میان آزمایشگاه‌های دانشگاهی تأکید کرد.

وی با طرح این پرسش که آیا شبکه‌ای برای اطلاع از فعالیت‌ها و طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های مختلف وجود دارد، گفت: اگر بستری فراهم شود تا دانشگاه‌ها بتوانند از طرح‌ها و فعالیت‌های یکدیگر اطلاع داشته باشند، زمینه همکاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود فراهم خواهد شد و دستیابی به اهداف طرح «آتف» با سهولت بیشتری امکان‌پذیر می‌شود.

حناچی همچنین با اشاره به هزینه‌های انتشار مقالات علمی در برخی مجلات اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مجلات برای انتشار مقالات مبالغی دریافت می‌کنند، پیشنهاد می‌شود گرنت یا حمایت مالی ویژه‌ای برای استادانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته شود.

در مجموع، استادان حاضر در این نشست ضمن استقبال از ظرفیت‌های طرح آزمایشگاه تحقیقات فردی، بر ضرورت رفع موانع زیرساختی، حمایت مالی پایدار، توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها و توجه ویژه به آزمایشگاه‌های علوم انسانی برای تحقق اهداف پژوهشی کشور تأکید کردند.