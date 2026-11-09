به گزارش خبرنگار مهر، سید خدادوست موسوی عصر دوشنبه در نشست طرح محله‌محور با تشریح روند اجرای این طرح اظهار کرد: طرح محله‌محوری از مهرماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده و همچنان با قوت در سطح استان ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ محله در سطح استان تعریف شده و شوراهای پیشرفت محلات به همراه کمیته‌های ذیل آن‌ها تشکیل شده است.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: شناسایی، انتخاب و معرفی الگوها و تجربیات موفق در حوزه‌های عمرانی، معیشتی، حمایتی، زیرساختی، فرهنگی، امنیتی و بهداشتی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی در این مرحله است.

موسوی ادامه داد: این تجربیات و اقدامات موفق طی یک سال اخیر در سطح محلات و شهرستان‌های استان شکل گرفته و قرار است پس از بررسی و ارزیابی، نمونه‌های برتر برای معرفی در سطح استانی و ملی انتخاب شوند.

معرفی الگوهای برتر محله‌محوری به وزارت کشور

وی با اشاره به روند ارزیابی و معرفی تجربیات موفق تصریح کرد: به الگوها و تجربیات برتر استانی جوایزی اهدا می‌شود و پس از داوری و انتخاب برگزیدگان، موارد شاخص برای حضور در جشنواره ملی به وزارت کشور معرفی خواهند شد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تقویم اجرایی این برنامه گفت: جشنواره استانی در ماه‌های آبان و آذر در حال برگزاری است و برگزیدگان پس از طی مراحل داوری، حداکثر تا نیمه نخست آذرماه معرفی می‌شوند.

موسوی بیان کرد: جشنواره ملی و معرفی برترین‌های کشوری نیز براساس تقویم سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تا ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و الگوهای منتخب استان در دهه نخست دی‌ماه به سطح ملی معرفی می‌شوند.