به گزارش خبرنگار مهر، رقیه مرادی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری برنامه «از سروینه‌ها» اظهار کرد: تلاش داریم با برگزاری این عصر شعر فضایی معنوی برای بازخوانی حماسه‌های زنان شهیده و معرفی سیره و شخصیت آنان به نسل جوان فراهم کنیم.

وی افزود: این برنامه تنها یک نشست ادبی نیست بلکه پیوندی میان ادبیات و هنر با سیره و آرمان‌های زنان شهیده است و می‌تواند زمینه‌ای برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده باشد.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر جایگاه زنان در حفظ ارزش‌های اسلامی تصریح کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) همواره الگوهای شایسته زن مسلمان بوده‌اند و تلاش داریم این الگوهای اصیل را در قالب شعر و هنر به جامعه معرفی کنیم.

مرادی خاطرنشان کرد: نخستین عصر شعر «از سروینه‌ها» ویژه پیش‌کنگره شهدای زن استان مازندران روز ۲۷ آبان‌ماه در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با حضور مسئولان استانی و شاعران برجسته استان و کشور برگزار می‌شود.

در ادامه این نشست جعفری مسئول بسیج جامعه زنان سپاه کربلا با اشاره به افزایش شمار شهدای زن مازندران اظهار کرد: پیش از جنگ‌های اخیر تعداد زنان شهیده استان ۳۸ نفر بود که با تحمیل جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان این آمار به ۶۱ نفر افزایش یافت.

وی با اشاره به شهادت خانوادگی پنج خانواده مازندرانی در جنگ‌های اخیر افزود: خانواده‌هایی از شهرهای بابل، ساری، سوادکوه، قائم‌شهر و بهشهر به صورت خانوادگی به شهادت رسیده‌اند که این موضوع بیانگر روحیه ایثار و فداکاری مردم استان است.

جعفری خانواده‌های ذاکریان و شهیده زینب نبی‌زاده را از محورهای شاخص این دوره از پیش‌کنگره معرفی کرد و گفت: زنان شهیده الگوهایی ملموس و دست‌یافتنی برای نسل جوان هستند و می‌توان با معرفی زندگی و سیره آنان مسیر حق‌طلبی و ایثار را به نسل‌های آینده منتقل کرد.

در بخش پایانی نشست میثم رنجبر مدیر اجرایی برنامه نیز جزئیات فنی و اجرایی این رویداد را تشریح کرد و درباره نحوه برگزاری مراسم، مدیریت سالن و هماهنگی با مهمانان توضیحاتی ارائه داد.

همچنین اعضای تیم اجرایی با طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و برگزاری شایسته این رویداد فرهنگی در شأن مقام والای شهدای زن استان تأکید کردند.