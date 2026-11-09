به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر دوشنبه، در نخستین نشست وبیناری پیگیری مصوبات سفر شهرستانی به رباط‌کریم، از اجرای کامل ۱۸ مصوبه از مجموع ۳۴ مصوبه این سفر خبر داد و اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مصوبات اجراشده افتتاح و بهره‌برداری شده و سایر موارد نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند؛ همچنین دو مصوبه نیازمند بازنگری و تصمیم‌گیری نهایی هستند.

وی با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی مجموع تعهدات افزود: این مصوبات بر اساس مطالبات مردم، بررسی‌های میدانی و نیازهای واقعی شهرستان تدوین شده‌اند و لازم است ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز با تعیین زمان‌بندی مشخص به نتیجه برسد.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت تعیین مهلت اجرایی برای پروژه‌ها تصریح کرد: متناسب با پیش‌نیازها و شرایط هر طرح باید زمان‌بندی منطقی یک‌ماهه، دوماهه، سه‌ماهه یا شش‌ماهه تعیین و در ابلاغیه درج شود تا روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر قابل پیگیری و ارزیابی باشد.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری این نشست به‌صورت وبیناری گفت: زیرساخت‌های لازم برای اتصال فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی در سه بخش ارتباط فیبر نوری، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزار واحد فراهم شده و تکمیل نقاط باقی‌مانده نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه امنیت این شبکه با نظارت مراجع تخصصی پیش‌بینی شده است، افزود: با تکمیل این زیرساخت‌ها، امکان ارتباط برخط میان سطوح مختلف مدیریتی استان بدون نیاز به رفت‌وآمدهای غیرضروری فراهم می‌شود.

استاندار تهران ادامه داد: بسیاری از جلسات و دیدارهای اداری ضرورتی برای برگزاری حضوری ندارند و استفاده از ظرفیت ارتباط برخط، ضمن حفظ حضور مدیران در محل خدمت، زمان تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد و به کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد، مخاطرات جاده‌ای، ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا کمک می‌کند.

معتمدیان با اشاره به جایگاه تهران به‌عنوان پایتخت اداری کشور و محل استقرار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل اظهار کرد: توسعه جلسات برخط در مجموعه‌های اداری استان می‌تواند تأثیر ملموسی بر کاهش سفرهای درون‌شهری و بین‌شهری داشته باشد.

وی از فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست زیرساخت‌های ارتباطی مجموعه‌های خود را بررسی کنند و برگزاری جلسات وبیناری را به رویه‌ای مدیریتی تبدیل کنند تا بخش قابل‌توجهی از نشست‌ها بدون تحمیل رفت‌وآمدهای غیرضروری برگزار شود.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به طولانی‌شدن جابه‌جایی خط انتقال آب در مسیر توسعه خط ریلی اسلامشهر ـ پرند گفت: این موضوع چند سال بلاتکلیف مانده و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها موجب افزایش هزینه‌های اجرای آن شده است؛ ادامه این تأخیر علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر به دولت، اجرای یک پروژه مهم حمل‌ونقلی را نیز متوقف می‌کند.

وی با بیان اینکه عملیات جابه‌جایی خط انتقال آب با استفاده از منابع داخلی آبفا آغاز شده است، افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، راه‌آهن و شرکت عمران شهرهای جدید باید سهم و تعهد خود را مشخص و تأمین کنند تا این عملیات با سرعت تکمیل و مانع اجرای پروژه ریلی برطرف شود.

معتمدیان همچنین درباره توسعه زیرساخت‌های فرهنگی رباط‌کریم اظهار کرد: زمین مورد نیاز برای احداث کتابخانه مرکزی و کتابخانه روستای کاظم‌آباد نصیر باید تأمین و مطالعات مربوط به آن تکمیل شود. استان آمادگی دارد عملیات احداث کتابخانه مرکزی رباط‌کریم را در سال جاری آغاز کند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح و ایمن‌سازی دسترسی‌های محلی نیز دستور داد شهرداری حداکثر ظرف ۴۵ روز اقدامات مربوط به اصلاح و تعریض مسیر را انجام دهد و اداره کل راهداری نیز ایمن‌سازی این محدوده را در دستور کار قرار دهد.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت توجه به بافت‌های ناکارآمد و مناطق کم‌برخوردار خاطرنشان کرد: این محدوده‌ها علاوه بر محرومیت زیرساختی، با مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز مواجه هستند؛ بنابراین طرح‌های بازآفرینی شهری باید از مرحله تصویب وارد فاز اجرایی شوند و منابع ملی برای افزایش سرانه‌های خدماتی، اجتماعی و انتظامی این مناطق اختصاص یابد.

معتمدیان در بخش دیگری از این نشست با انتقاد از کندی اجرای پروژه‌های بهداشتی و مراکز جامع سلامت گفت: برای اجرای این طرح‌ها زمین و اعتبار پیش‌بینی شده و تأخیر در اجرای آن‌ها پذیرفتنی نیست. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید وضعیت تخصیص و محل مصرف منابع را بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیری اعلام کند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری معاونان، مدیران استانی و شهرستانی و نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار کشور، مدیران موظف‌اند با حضور مؤثر در میدان برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند و نتایج اقدامات خود را در زندگی شهروندان نشان دهند.