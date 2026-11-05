به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو در نشست مسئولان قضایی استان اردبیل با دادستان انتظامی قضات کشور، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جغرافیایی، جمعیتی و تقسیمات کشوری استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹ حوزه قضایی فعال در استان اردبیل به شهروندان خدمات قضایی ارائه می‌کنند.

وی با تشریح عملکرد عملیاتی مجموعه قضایی استان افزود: دادگستری استان در ارزیابی عملکرد عملیاتی موفق به کسب رتبه پنجم کشوری شده است که این موفقیت حاصل تلاش، برنامه‌ریزی و اهتمام مجموعه قضایی استان است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اشتغال زندانیان تصریح کرد: استان اردبیل طی سال‌های اخیر در زمینه اشتغال زندانیان موفق به کسب رتبه نخست کشوری شده است.

وی با تأکید بر استمرار ارائه خدمات قضایی خاطرنشان کرد: رسیدگی به امور قضایی در استان به‌صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی، حتی در شرایط خاص و دوران جنگ رمضان نیز استمرار داشته و مجموعه قضایی استان با تمام ظرفیت در راستای انجام وظایف قانونی خود فعالیت کرده است.

رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به توسعه فعالیت‌های صلح و سازش اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲ شعبه دادگاه صلح در استان فعال است و میزان مصالحه در پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف نیز به ۴۷ درصد رسیده است.

کثیرلو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری بیان کرد: کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با محوریت معاونت اقتصادی دادگستری استان، پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی و موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی را بر عهده دارد و حمایت‌های قضایی لازم از فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: در نتیجه اقدامات حمایتی و پیگیری‌های انجام‌شده، هیچ‌یک از واحدهای تولیدی استان به تعطیلی کشیده نشده و میزان تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی استان نیز در سطح پایینی قرار داشته است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه با اشاره به وضعیت فعالیت گمرکات استان اظهار کرد: بر اساس گزارش ناظر گمرکات استان، میزان ترانزیت خارجی کالا در هفت‌ماهه سال جاری به ۴۷۲ هزار تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردم را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و گفت: با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم، ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان به‌صورت روزانه برگزار می‌شود تا شهروندان بتوانند بدون واسطه مسائل و مشکلات قضایی خود را مطرح کنند.

کثیرلو همچنین با اشاره به حضور مستمر کارکنان، قضات و مسئولان قضایی استان در تجمعات شبانه و ارائه خدمات مشاوره‌ای به مردم اظهار کرد: مسئولان و کارکنان مجموعه قضایی استان با حضور در تجمعات مردمی و موکب‌های مستقر در میادین، ضمن ایراد سخنرانی، خدمات و مشاوره‌های قضایی لازم را به شهروندان ارائه کرده‌اند و این حضور و خدمت‌رسانی به‌صورت مستمر ادامه داشته است.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، دادستان انتظامی قضات کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان اردبیل در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، به تشریح جایگاه، شأن و منزلت قضا و قضاوت پرداخت.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، رعایت دو اصل اساسی را در دستگاه قضایی ضروری دانست و اظهار کرد: نخستین اصل، تلاش برای ارتقای سرمایه اجتماعی نظام از طریق صدور آرای متقن، برخورد قاطع و قانونی با مظاهر فساد و افزایش اعتماد عمومی است و اصل دوم، صیانت از استقلال دستگاه قضایی است؛ چراکه استقلال قضا به هیچ عنوان نباید تضعیف شود و این استقلال، زمینه‌ساز تأمین امنیت، تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم است.

دادستان انتظامی قضات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی تصریح کرد: ما بر اساس اعتقادات دینی زندگی می‌کنیم و در سایه ولایت فقیه و تحت بیرق ولی امر مسلمین جهان خدمتگزار مردم هستیم؛ ازاین‌رو هر اقدامی که موجب خدشه‌دار شدن اعتقادات دینی مردم شود، خیانت محسوب می‌شود و باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.