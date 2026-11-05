حامد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت صیانت از اراضی دولتی و حفظ حقوق عمومی اظهار کرد: شناسایی متصرفان، پیگیری‌های قضایی و رفع تصرف زمین‌های دولتی از مهم‌ترین مأموریت‌های حوزه املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۶ قطعه از اراضی تصرف‌شده تعیین تکلیف شده که از این تعداد، ۶۱ قطعه در ساوه، ۹ قطعه در خمین، چهار قطعه در اراک و هرکدام یک قطعه در زرندیه و نوبران قرار داشته است.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: در همین مدت، ۳۰ قطعه از اراضی دولتی نیز به‌صورت فوری رفع تصرف شده که شامل هشت قطعه در اراک، ۱۶ قطعه در ساوه، دو قطعه در خمین و هرکدام یک قطعه در محلات و خنداب و دو قطعه در کمیجان است.

عسگری تصریح کرد: مجموع عملکرد ثبت‌شده در این بخش از برنامه ۵۰ قطعه‌ای پیش‌بینی‌شده برای سال جاری فراتر رفته که بیانگر جدیت مجموعه راه و شهرسازی در مقابله با تصرفات غیرمجاز و حفاظت از اراضی دولتی است.

وی گفت: این اقدامات با هدف صیانت از سرمایه‌های عمومی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و پیشگیری از واگذاری غیرقانونی اراضی دولتی انجام می‌شود و استمرار آن نقش مهمی در حفظ حقوق بیت‌المال دارد.