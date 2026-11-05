به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر خدایی گفت: پس از ارجاع پرونده به اداره یازدهم پلیس آگاهی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مردی حدوداً ۳۰ ساله در محدوده میدان امام خمینی(ره) ربوده شده است. کارآگاهان با انجام تحقیقات تخصصی، یکی از متهمان را شناسایی و دستگیر کردند و در ادامه، با اطلاعات به‌دست‌آمده از او، سایر اعضای گروه نیز در استان‌های جنوبی و شهرستان‌های اطراف تهران شناسایی و بازداشت شدند.

آزادی گروگان بدون پرداخت وجه

به گفته سرهنگ خدایی، در ادامه تحقیقات، محل نگهداری فرد ربوده‌شده در یکی از شهرستان‌های غرب استان تهران شناسایی شد و مأموران موفق شدند او را آزاد کنند.

این مرد پس از ۱۸ روز اسارت، سالم و بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی به آدم‌ربایان، به خانواده‌اش بازگشت.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شده‌اند.