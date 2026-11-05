صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهره‌برداری از کشتارگاه صنعتی مرغ گیلان همزمان با سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان اظهار کرد: این مجموعه صنعتی در بخش ضیابر شهرستان صومعه‌سرا احداث شده و با ظرفیت سالانه ۱۲۳ هزار تن به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی این واحد زمینه اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر را فراهم کرده است، افزود: بهره‌برداری از این مجموعه علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های صنعت طیور و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی منطقه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه تصریح کرد: برای احداث و تجهیز این کشتارگاه صنعتی ۱۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده که یک‌هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال آن از محل تسهیلات تأمین شده است.

محمدی، تکمیل زنجیره ارزش تولید طیور را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح دانست و گفت: تولید گوشت مرغ با گرید کیفی A و +A، ایجاد اشتغال مستقیم و پایدار و همچنین فرآوری و تبدیل ضایعات حاصل از کشتار به محصولات قابل استفاده از جمله ظرفیت‌های این مجموعه صنعتی است.

وی ادامه داد: فعالیت این کشتارگاه با توسعه فرآیندهای کشتار، فرآوری و بسته‌بندی، زمینه ارتقای کیفیت محصولات پروتئینی، افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در زنجیره تولید و عرضه گوشت مرغ را فراهم می‌کند.